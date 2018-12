Trump perde un altro ministro : lascia il segretario della Difesa Mattis : Il presidente americano: «Andrà in pensione alla fine di febbraio dopo aver servito la mia amministrazione come segretario alla Difesa per gli ultimi due anni». Il generale nella lettera di dimissioni: «Trump merita un segretario con idee allineate alle sue»

Trump piccona la Fed e disorienta i listini. Piazza Affari perde l'1 - 1%. Petrolio sotto i 50 dollari a NY : Attesa per una tornata di dati macro, inflazione Eurozona cala a +1,9% Gli investitori, dopo i dati deludenti della settimana scorsa sull'economia cinese che hanno destato preoccupazione sull'...

California : Neil Young perde la casa e attacca Trump - “la vera ragione degli incendi è il cambiamento climatico” : Anche la leggenda del rock Neil Young è tra coloro la cui casa di Malibu è andata distrutta negli incendi che stanno devastando la California: Young ha attaccato il “cosiddetto presidente Donald Trump” che la scorsa settimana su Twitter ha dato la colpa dei roghi alla “cattiva gestione delle foreste“. “La vera ragione degli incendi è il cambiamento climatico“, ha scritto Young sul suo sito web: “Eventi ...

Midterm Usa - Trump perde il mito di “invincibile”. I suoi messaggi conquistano l’America rurale. Ma la piccola borghesia (anche repubblicana) gli volta le spalle : Donald Trump mostra soddisfazione per il risultato elettorale di medio termine. “Un grande successo”, lo definisce, sottolineando che dove ha fatto campagna – in Florida, Indiana, Missouri – i candidati repubblicani hanno vinto. In realtà, il voto di martedì rappresenta una prima, importante battuta d’arresto alla sua avventura politica. Il messaggio su cui Trump ha sinora modellato la sua presidenza continua a risuonare presso una parte ...

Trump perde la Camera - mercati europei ai massimi di tre sedute : ... ma quello che conta per i mercati sono le misure che verranno implementate in materie come commercio, assistenza sanitaria, immigrazione e politica fiscale. L'indice paneuropeo EuroStoxx 600 ...

Trump vince? L'Orso va in letargo Ma se perde - Wall Street scende : Investitori prevedono che i Democratici vincano alla Camera e i Repubblicani al Senato, se però tenessero entrambi i rami del parlamento il rally di fine anno potrebbe essere anticipato Segui su affaritaliani.it

Elezioni midterm Usa 2018 - gli scenari. Cosa succede se Trump 'perde' : C'è però da dire che moltissimi dem verrebbero eletti in distretti che storicamente, per quanti riguarda alcuni temi, come il commercio e l'economia, hanno posizioni vicine a quelle del presidente. ...

La pornostar perde la causa per diffamazione contro Trump : La pornostar Stormy Daniels ha perso la causa per diffamazione avanzata contro il presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump per episodi avvenuti nel 2011La pornostar, di nome Stephanie Clifford (nome d'arte di Stormy Daniels) aveva denunciato l'attuale presidente dopo che questi aveva bollato come "truffa" l'accordo di riservatezza che la stessa avrebbe firmato in cui si impegnava a non divulgare particolari della presunta relazione ...