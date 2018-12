Trump non firma legge anti-shutdown

: L’incredibile pasticcio del Governo sul #GlobalCompact. Non sapendo cosa fare - con Conte che dice una cosa, Salvi… - ivanscalfarotto : L’incredibile pasticcio del Governo sul #GlobalCompact. Non sapendo cosa fare - con Conte che dice una cosa, Salvi… - vittoriozucconi : Trump lascia i Kurdi soli a combattere contro i resti dell' ISIS, che non è stata affatto sconfitta. - MediasetTgcom24 : Trump: 'Gli Usa non vogliono essere il poliziotto del Medio Oriente' #donaldtrump -

Il presidente americano Donald, senza risorse per il muro al confine col Messico, si rifiuta dire il compromesso raggiunto al Senato per evitare lo "", vale a dire il blocco dei fondi al governo federale. Lo ha annunciato lo speaker della Camera, il repubblicano Paul Ryan, citando "legittime preoccupazioni del Presidente per la sicurezza". I Repubblicani torneranno a lavorare su una proposta di bilancio che comprenda fondi aggiuntivi per il muro alla frontiera con il Messico,(Di giovedì 20 dicembre 2018)