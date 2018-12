Trump ha deciso di ritirare i soldati Usa dalla Siria | la Russia ringrazia

Scoperta una nuova specie animale : ecco perché si è deciso di chiamarla Donald Trump : Dopo la falena dalla folta ‘chioma’ chiamata Trump nel 2017 in onore del presidente Usa, una nuova specie animale è stata catalogata con un nome ispirato a lui. Una società che si occupa di costruzioni ecosostenibili, la EnviroBuild, ha infatti pagato 25mila dollari ad un’asta per battezzare ‘Dermophis Donald Trump i‘, un piccolo anfibio della famiglia Caeciliidae scoperto a Panama. La sua caratteristica principale ...

Donald Trump ha deciso che si può sparare sui migranti per fermarli : Oggi in America governa lo zio del pranzo di Natale. Quello un po' esagerato che qualsiasi cosa dica la dice un po' troppo forte; lo zio che vedi una volta l'anno, ti fa ridere quando hai cinque anni e vergognare quando nei hai dodici. Lo zio con i capelli impomatati e gialli, perché a una certa età se ti fai biondo diventi soprattutto giallo. Oggi in America Donald Trump ha detto che si può sparare ai poveri. Di più: ha parlato di attivazione ...

Usa - giudice blocca il divieto di asilo deciso da Donald Trump : “Non può riscrivere le leggi sull’immigrazione” : Il presidente Donald Trump ha perso, almeno per ora, la battaglia contro la carovana di migranti che dal Sudamerica si sta dirigendo verso gli Stati Uniti. Il giudice federale Usa Jon Tigar ha infatti bloccato il provvedimento dell’amministrazione che aveva sospeso per 90 giorni il diritto di chiedere asilo per chiunque avesse attraversato illegalmente il confine sud dello Stato, il cosiddetto ‘asylum ban‘. Secondo la regola, ...