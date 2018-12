Truffa | 14 indagati a Milano | anche il manager del caso fondi della Lega

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Ilbergamasca citato nell’inchiesta suiè coinvolgo in un’indagine pere autoriciclaggio. Tra le 14 persone coinvolte nell’inchiestaprocura disulla Sofia sgr, sottoposta a commissariamento dalla Banca d’Italia e oggi in liquidazione, c’èAngelo Lazzari, il cui nome è comparso sullo sfondo delle varie indagini sui 49 milioni. L’inchiesta sulla Sofia sgr ha portato gli uomini del Nucleo di polizia economico-finanziariaguardia di finanza ad arrestare tre dirigentisocietà.Lazzari, nato a Sarnico (in provincia Bergamo) nel 1968, è al centro pure di una rogatoria del pm di Genova sui soldi del Carroccio. Dagli atti dell’inchiesta del pm Bruna Albertini, sarebbe socio-amministratore di Arc Advisory Company, società di consulenza finanziaria costituita nel 2007 in Lussemburgo e che, ...