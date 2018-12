Tragedia alla scuola materna | educatrice si accascia e muore | Aurora aveva 49 anni

Tragedia Corinaldo - tutti i feriti usciti dalla terapia intensiva : Buone notizie finalmente dall'Azienda ospedali Riuniti di Ancona dove erano stati ricoverati i feriti più gravi di quella terribile notte alla discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo. Nelle terapie intensive del nosocomio non ci sono più pazienti rimasti feriti nella confusione di quella serata. Nel polo sanitario restano ricoverati nei vari reparti ancora sei pazienti.Continua a leggere

Tragedia Corinaldo - l’ultimo saluto alla 14enne Emma : “Brilla lassù come brillavi tra noi” : "Sei stata calore e colore nei nostri giorni e sarai luce nelle nostra nostalgia", così, in occasione dei funerali, familiari hanno voluto ricordare Emma Fabini, la 14enne di Senigallia tra le sei vittime della strage nella discoteca di Corinaldo, in provincia di Ancona. In città sarà solo il primo di tre giorni di lutto durante i quali saranno celebrati i funerali del altre tre vittime del stessa Tragedia.Continua a leggere

SFERA EBBASTA / Foto - il tatuaggio alla tempia per ricordare le vittime della Tragedia di Corinaldo - IlSussidiario.net : SFERA EBBASTA ha deciso di ricordare le sei vittime di Corinaldo attraverso un nuovo tatuaggio alla tempia con sei stelle vuote.

CHE TEMPO CHE FA 2018/ Dalla Tragedia di Corinaldo al malore di Calcutta - IlSussidiario.net : Gli highlights di Che TEMPO che fa a partire da Lorenzo Jovanotti. Il super ospite della serata dice la sua sul caso Corinaldo; segue Edoardo Calcutta.

Il Fiat 500 Club di Garlenda a Genova : "Vicini alla città dopo la Tragedia del Morandi" : ... uno dei quartieri più colpiti dal crollo del ponte Morandi di Genova : sono i membri dello storico Fiat 500 Club Italia, fondato a Garlenda nel 1984, che a oggi conta 21mila soci in tutto il mondo. ...

Tragedia Corinaldo - i sigilli alla discoteca "Lanterna azzurra". FOTO : Tragedia Corinaldo, i sigilli alla discoteca "Lanterna azzurra". FOTO Nella Tragedia sono morte sei persone e alcune decine sono rimaste ferite. L'incidente è stato provocato dal crollo di una parte della struttura all'esterno di una delle tre porte di sicurezza del locale Parole chiave: ...

Tragedia in discoteca a Corinaldo : 6 morti schiacciati dalla folla nel panico - ecco cosa fa scattare l'”effetto gregge” : 1/5 ...

Dalle nozze alla Tragedia : damigella sviene durante cerimonia - sbatte la testa e muore : La 22enne è stata colta improvvisamente da un malore a pochi minuti dall'inizio della cerimonia di nozze del fratello ed è svenuta esanime. Cadendo ha battuto violentemente la testa sul cemento che la ha procurato un trauma cranico che si è rivelato letale.Continua a leggere

Sub attaccato alla testa da uno squalo : Tragedia sfiorata durante la pesca subacquea. Il video girato da un amico : “La mia vita, da quel momento, è cambiata. Non sono mai stato tanto felice di essere vivo”. Sono le parole del 29enne Will Krause, che alle Bahamas ha partecipato a un’escursione, con alcuni amici, di pesca subacquea. Nel video, pubblicato su Youtube dallo stesso Krause nel giorno del Thanksgiving, si vede il momento in cui uno squalo lo attacca alla testa e al collo. “Non avevo capito si trattasse di uno squalo finché ...

Giusy Romaldi/ Chi è? Dalla Tragedia del terremoto al fidanzato fino alla lite con Bad Matty - Amici 18 - - IlSussidiario.net : Giusy Romaldi è un'aspirante ballerina della scuola di Amici 18. Età, fidanzato, confessioni delicate e la lite con Bad Matty

San Giuliano di Puglia - a 16 anni dalla Tragedia una verità difficile : Sono passati 16 anni, erano le 11:33 del 31 ottobre 2002, il Molise fu colpito da una scossa di magnitudo 5.4, l’ epicentro vicino al comune di San Giuliano di Puglia. Il terremoto fu avvertito in una vasta area dell’Italia centro-meridionale e provocò danni significativi solo nell’area vicino all’epicentro e nel paese di San Giuliano, ma crollo solo la scuola elementare, perche? Nel crollo morirono 27 bambini e una maestra. Il Sindaco, i ...

La morte di Amal Hussain in Yemen testimonia che la commozione non basta di fronte alla Tragedia della guerra : Lo sguardo assente di Amal Hussain ha rotto il muro di silenzio sulla guerra civile in Yemen. Il suo corpo emaciato a causa di malnutrizione e stenti sono diventati il simbolo di una crisi umanitaria gravissima e dimenticata dal mondo. La sua morte, una settimana dopo la pubblicazione dell'articolo che l'aveva esposta allo sguardo internazionale, ha dimostrato con implacabile chiarezza che commuoversi non basta. Bisogna agire: le lacrime non ...

Tragedia a Vercelli - muore bimba di 12 anni : trovata priva di vita dalla madre : Una vera e propria Tragedia famigliare si è consumata nelle scorse ore nel piccolo comune di Cigliano, in provincia di Vercelli. Il dramma è avvenuto all'interno dell'abitazione di famiglia, dove una ragazzina di appena dodici anni, Dalila Giacomelli, è stata trovata priva di vita da sua madre. Secondo quanto riferisce il noto sito NovaraToday, la mamma della ragazza è entrata nella sua camera per svegliarla, come sempre, per andare a scuola, ma ...

Genova - tre mesi dalla Tragedia. La città piange tra decreto in ritardo e tempi di ricostruzione incerti : A tre mesi dal disastro di Ponte Morandi , 14 agosto, 43 morti, Genova è ancora lì senza decreto , se tutto va bene arriverà questa sera, , con i resti del ponte da demolire, una viabilità cittadina ...