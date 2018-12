Traffico Roma del 20-12-2018 ore 15 | 30

Traffico Roma del 20-12-2018 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 20 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE ANCORA RALLENTATA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE: LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA: TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA TUSCOLANA; MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA: TRA LA CASSIA VEIENTANA (CASSIA BIS) E CASTEL GIUBILEO. Traffico INTENSO E RALLENTATO ANCORA ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO E ...

Traffico Roma del 20-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 20 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LA CIRCOLAZIONE SI STA NORMALIZZANDO MA E’ ANCORA RALLENTATA: LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA; MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA: A TRATTI TRA VIA DEL MARE E CASTEL GIUBILEO. Traffico MOLTO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO CON CODE VERSO SAN ...

Caos Roma - assedio dei bus turistici a piazza Venezia : Traffico paralizzato : Numerosi bus turistici fermi in piazza Venezia per protestare contro il nuovo regolamento comunale che vieta loro l'accesso nel centro storico a partire del 2019. La protesta ha causato la...

Roma - protesta per i bus turistici fuori dal centro storico : Traffico in tilt. FOTO : Roma, protesta per i bus turistici fuori dal centro storico: traffico in tilt. FOTO Una nuova normativa annunciata dal Comune, che entrerà in vigore a partire dal 2019, vieta ai pullman di visitatori l’accesso nel cuore della città. Per questo motivo, gli autisti si sono riuniti causando disagi alla circolazione in Piazza ...

Roma - caos in piazza Venezia : bus turistici in protesta contro il Campidoglio. Traffico bloccato in centro : protesta dei bus turistici a piazza Venezia a Roma, Traffico bloccato in tutta l’area del centro della città per protesta. Sono diverse decine i bus turistici che dalle 5 di questa mattina hanno letteralmente invaso piazza Venezia, bloccando la piazza stessa e tutte le strade limitrofe. Numerose pattuglie della Polizia Locale sono intervenute per gestire il Traffico e via del Teatro Marcello e via dei Cerchi sono state chiuse. Alla protesta dei ...

Roma - bus turistici bloccano Piazza Venezia/ Protesta paralizza il Traffico : Ncc e taxi al Senato : Roma, bus turistici bloccano Piazza Venezia. Ultime notizie, la Protesta paralizza il traffico nella Capitale: Ncc e taxi al Senato

Protesta bus turistici a Roma - Traffico in tilt : Roma, 20 dic. - (AdnKronos) - Protesta dei bus turistici nella Capitale. Sono diverse decine i bus turistici che dalle 5 di questa mattina hanno letteralmente invaso piazza Venezia, bloccando la piazza stessa e tutte le strade limitrofe nel centro della città. Numerose pattuglie della polizia locale

Roma - è il giorno della protesta dei bus turistici : Traffico in tilt - piazza Venezia bloccata : Centro storico in tilt a Roma a causa della manifestazione dei bus turistici davanti al Campidoglio . Chiuse tutte le vie d'accesso che portano a piazza Venezia, a partire da piazza della Bocca della ...