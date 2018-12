Toscana | team in ogni azienda contro le infezioni ospedaliere

meteoweb.eu

: Toscana: prevenzione e contrasto infezioni ospedaliere, team in azienda - pietro_riccio : Toscana: prevenzione e contrasto infezioni ospedaliere, team in azienda - ExPartibus : Toscana: prevenzione e contrasto infezioni ospedaliere, team in azienda - - pietro_riccio : Toscana: prevenzione e contrasto infezioni ospedaliere, team in azienda - -

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Lesono in costante aumento, ine nel resto d’Italia, per questo la Regione ha messo a punto un programma di contrasto che coinvolge tutti i professionisti impegnati nella cura e nell’assistenza al paziente e prevede la costituzione di appositiine ospedale.La giunta ha approvato nel corso dell’ultima seduta, su proposta dell’assessore al Diritto alla salute Stefania Saccardi, le ‘Linee di indirizzo per un approccio integrato alla prevenzione e contrasto allecorrelate all’assistenza, all’antimicrobico-resistenza e alla sepsi’.Lecorrelate all’assistenza (Ica) rappresentano in tutto il mondo un problema preminente di salute pubblica per la loro frequenza e gravità, tanto che viene spesso definita un’epidemia ‘silente’. Un aspetto a esse ...