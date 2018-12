Torino | Soriano già pronto all' addio | su di lui anche il Bologna RUMORS

Torino - il provvedimento del club nei confronti di Soriano : Le ultime ore sono state calde in casa Torino, la squadra di Walter Mazzarri è reduce dalla sconfitta nel derby contro la Juventus, nel mirino dei tifosi sono finiti l’attaccante Simone Zaza autore del retropassaggio che è costato il rigore del successo su Mandzukic ed il centrocampista Soriano, il centrocampista nella bufera per un like ad un post di Cristiano Ronaldo. Il gesto non è andato sicuramente giù alla dirigenza granata che ...

Calciomercato Torino - via Soriano e Zaza : tutti i nomi dei sostituti [FOTO] : 1/8 Marco Alpozzi/LaPresse ...

Derby della Mole - Soriano fa infuriare i tifosi del Torino : il “like” che non va giù ai granata : Derby della Mole, Roberto Soriano nel caos dopo Torino-Juventus a causa di una mossa social che non è andata giù ai tifosi Derby della Mole, il Torino ha perso ieri sera contro la Juventus 0-1, con gol di Cristiano Ronaldo su calcio di rigore. Il talento portoghese ha festeggiato su Instagram il successo ed il gol numero 5000 della storia bianconera. Al post di Cristiano Ronaldo è stato apposto un like anche da Roberto Soriano, ...

Edicola : Milan - fuori Calhanoglu e dentro Fabregas. Torino - a gennaio già addio a Soriano? : Secondo La Gazzetta dello Sport, continuano le manovre rossonere in vista del mercato di gennaio per rafforzare soprattutto il centrocampo dove Gattuso continua ad avere gli uomini contati. Il primo nome sulla lista di ...

Soriano-Edera - Torino agli ottavi : Dopo la vittoria nel terzo turno contro il Cosenza per 4-0, il Torino si regala l'accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia con un successo per 2-0 sul Südtirol con le reti di Soriano ed ...

Coppa Italia : Edera + Soriano - Torino batte Sudtirol e vola agli ottavi : Coppa Italia, Torino vittorioso sul Sudtirol grazie alle reti di Edera e Soriano che permettono ai granata di passare agli ottavi di finale Coppa Italia, il Torino passa agli ottavi di finale della competizione dopo aver superato oggi il Sudtirol sul terreno di gioco di casa. Edera e Soriano sono andati in rete nel 2-0 utile ai granata a guadagnarsi la gara del prossimo turno contro la Fiorentina. Per il centrocampista si tratta di una ...

Coppa Italia - Torino-Süd Tirol 2-1 : decidono Soriano ed Edera : Ci pensa Roberto Soriano a scongelare il Toro due nella fredda notte dell'Olimpico Grande Torino, poi nel finale Edera chiude i conti e blinda la qualificazione. Non avrà brillato sul piano del gioco ...

Torino - il riscatto per Roberto Soriano si allontana : Torino, il calciomercato entra nel vivo anche per quanto concerne la prossima annata: Roberto Soriano sotto esame in chiave riscatto Roberto Soriano non sta convincendo nei suoi primi mesi al Torino. Il centrocampista, arrivato in pompa magna dal Villarreal in prestito con diritto di riscatto, non sta trovando con regolarità il campo, a causa di prestazioni non certo eccelse sotto la guida di Mazzarri. Il riscatto fissato a 14 milioni di ...

Serie A - le formazioni ufficiali di Torino-Parma : torna Soriano - diverse sorprese negli ospiti : Le formazioni ufficiali di Torino-Parma – È tutto pronto per il primo anticipo del sabato della dodicesima giornata di Serie A. Dopo il pareggio di ieri sera tra Frosinone e Fiorentina, adesso tocca a Torino e Parma scendere in campo. Tra i padroni di casa Mazzarri ha scelto di rimpiazzare lo squalificato Meitè con Soriano. diverse sorprese tra gli ospiti, con Bastoni schierato da terzino sinistro, Scozzarella in regia al posto di ...

Torino-Parma - le probabili formazioni : Mazzarri lancia Soriano : “Nelle ultime tre partite la squadra ha cambiato marcia. Bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno e domani continuare a riempirlo. Questa squadra ha ancora un grande potenziale inespresso e ampi margini di miglioramento. I ragazzi rispondono con volontà alle sollecitazioni e hanno una grande voglia di crescere”. Lo dice l’allenatore del Torino Walter Mazzarri alla vigilia del […] L'articolo Torino-Parma, le probabili ...