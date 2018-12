Terrorismo | leader jihadista eliminato nel Kef in Tunisia

Turchia - la Corte di Strasburgo chiede la scarcerazione del leader curdo Demirtas. Erdogan : “È come sostenere il Terrorismo” : Il 20 novembre la Corte Europea dei Diritti Umani (Echr) ha chiesto la scarcerazione dell’ex leader del parito curdo Hdp Selahattin Demirtas, condannato lo scorso settembre a quattro anni e otto mesi con l’accusa di aver diffuso propaganda terrorista. Recep Tayyip Erdogan – dopo aver dichiarato a caldo che “le decisioni del Cedu non ci vincolano in alcun modo” – oggi ha rilanciato attaccando nuovamente ...