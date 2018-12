Terremoto Serie C | tre club pronti a non scendere in campo NOMI e DETTAGLI

Terremoto in Serie A - maxi-scommesse della camorra sulle partite : sospetti sui ‘bianconeri’ - coinvolti club del massimo campionato [NOME e DETTAGLI] : Il campionato di Serie A è entrato nella fase importante, si gioca la 16^ giornata del massimo torneo italiano, un turno molto importante ed in grado di portare indicazioni per il proseguo della stagione. Si tratta di un campionato avvincente, la Juventus è nettamente la favorita alla vittoria finale ma il Napoli non ha intenzione di mollare fino all’ultimo, per il resto torneo molto equilibrato per quanto riguarda la qualificazione ...

Serie di scosse di Terremoto a Castiglione d’Orcia : gente in strada e scuole chiuse : Allarme e preoccupazione tra la popolazione locale a causa dello sciame sismico che ha colpito la Valdorcia nella prima mattinata di giovedì'. Si è trattato di scosse di lieve intensità la più forte di magnitudo 2.4 ma avvertite dagli abitanti tra cui alcuni sono scesi anche in strada per paura.Continua a leggere

Incredibile in Serie A - un’altra inchiesta sul calcio italiano : coinvolta una big - sospetti su due squadre - si rischia il Terremoto [NOMI - FOTO e DETTAGLI] : Novità clamorose che riguardano il calcio italiano, un nuovo terremoto che rischia di sconvolgere il mondo del pallone. Nell’ultimo weekend il campionato di Serie A si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali per la Nations League ma non sono mancate le polemiche e gli scandali. Tutto è nato dalle accuse nei confronti del calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo, il portoghese nella bufera per lo scandalo violenza sessuale, il ...

Le notizie del giorno – Terremoto in Serie A - accuse di frode sportiva : ecco la squadra nei guai! : Il campionato di Serie A si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali, nella serata di ieri è andata in scena la gara di Nations League tra Polonia ed Italia, importante successo della squadra di Roberto Mancini grazie ad una rete di Biraghi ed adesso gli Azzurri avranno la possibilità di sorpassare il Portogallo nel prossimo scontro diretto. Ma nelle ultime ore caos in Serie A, sono arrivate pesanti accuse nei confronti di un club ...

Terremoto in Serie A : club accusato di frode sportiva - il suo presidente non è nuovo a queste accuse [FOTO - NOMI - DETTAGLI] : 1/9 ...