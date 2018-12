Terremoto | forte scossa in Russia | magnitudo 7 4 | rischio tsunami AGGIORNAMENTI LIVE

Terremoto Madonie - esattamente 200 anni fa la scossa più forte della zona : Le Madonie non sono tra le zone a maggior rischio sismico della Sicilia ma tuttavia il territorio è stato soggetto a sismi di media potenza nel corso dei secoli. Spesso ha risentito di terremoti con epicentri in aree confinanti (Palermo, Cefalù, Capo d’Orlando) e nel Mar Tirreno, ma senza d anni rilevanti. L’evento di maggior importanza risale al 1818, esattamente 200 anni fa, quando si sviluppò uno sciame sismico che perdurò per ben sei mesi, ...

Tre scosse di Terremoto , tutte con epicentro a Gangi , nel Palermitano, sono state distintamente avvertite dalla popolazione. La più forte alle 5 di giovedì mattina con magnitudo 3.5. Quella precedente, registrata dia sismografi nella serata di mercoledì, è stata di magnitudo 3, quella successiva di magnitudo 2.7.

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.3 è stata registrata al largo delle coste orientali del Giappone. Al momento non ci sono notizie di vittime o danni e non è stato diramato alcun allarme tsunami.