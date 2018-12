Terremoto - Amatrice il borgo tradito - : Un reportage a due anni e mezzo dal sisma che ha praticamente raso al suolo il paese. In onda domani alle 21 su Sky TG24

Terremoto, Amatrice il borgo tradito Un reportage a due anni e mezzo dal sisma che ha praticamente raso al suolo il paese. In onda domani alle 21 su Sky TG24

Maltempo : torna la neve ad Amatrice e Accumoli - borghi colpiti dal Terremoto in Centro Italia : Amatrice e Accumoli, borghi del Reatino distrutti dal terremoto del 2016, si sono risvegliate imbiancate dalla neve: interessato l’intero territorio dei due Comuni, comprese le aree dove sorgono le Soluzioni Abitative d’Emergenza. Al momento non si segnalano criticità né per i residenti delle casette, né per la viabilità. E’ la prima nevicata dell’anno nelle zone colpite dal sisma del 2016, mentre si appresta ad iniziare ...

Centro Italia : scossa di Terremoto moderata tra Accumuli e Amatrice - 15 novembre 2018 : Avvertita una scossa di terremoto nella notte, epiCentro nel reatino. Tremori ad Accumoli. Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 15 novembre 2018, esattamente alle...

Terremoto - ad Amatrice come in Finlandia : i bambini a scuola di emozioni : Tutti a scuola di emozioni. Succede ad Amatrice, per la prima volta il prossimo 13 novembre, ma anche in altre 173 località in Italia e nel resto del mondo dove nel mese di novembre avranno luogo i ...

Terremoto Centro Italia : porte aperte all’INGV a 2 anni dalla sequenza sismica di Amatrice-Visso-Norcia : A due anni dall’inizio della sequenza sismica di Amatrice-Visso-Norcia, martedì 30 ottobre l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) apre le porte delle sue sedi per presentare le attività di ricerca e servizio dell’Ente e per parlare di territorio e pericolosità. Per l’occasione, sono in programma seminari, esposizioni e visite guidate organizzate dai dipartimenti INGV Ambiente, Terremoti e Vulcani. L'articolo Terremoto ...

Terremoto Centro Italia : prima neve sulle montagne Amatrice - alle porte il 3° inverno nelle casette : Primi fiocchi di neve dell’anno sulle montagne di Amatrice e Accumoli: il crollo termico delle scorse ore non ha risparmiato neppure i luoghi colpiti dal Terremoto in Centro Italia. Il manto bianco ha ricoperto i Monti della Laga, che circondano i borghi reatini devastati dal sisma del 24 agosto 2016. All’orizzonte quindi il 3° inverno nelle casette per gli sfollati alloggiati nelle Soluzioni Abitative d’Emergenza (SAE) nei ...