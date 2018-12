Terremoti e vulcani in azione nel Ring of Fire | i cospiratori avvertono

Terremoti - eruzioni vulcaniche e maremoti : nasce il Consorzio Europeo EPOS (European Plate Observing System) : Si è tenuta questa mattina, presso la Sala Aldo Moro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), la cerimonia di lancio del Consorzio Europeo EPOS (European Plate Observing System) ERIC (European Research Infrastructure Consortium). Il Consorzio sarà ospitato in Italia, a Roma, presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Alla cerimonia di lancio di EPOS ERIC hanno partecipato il Presidente dell’INGV ...

Sicilia : 20 milioni per monitorare Terremoti e vulcani : La Regione Siciliana con venti milioni di euro finanziera’ la creazione di un laboratorio marino per monitorare fenomeni vulcanici e sismici nei mari dell’Isola. E’ il risultato di un’intesa tra il dipartimento regionale per le Attivita’ produttive e i Laboratori del Sud dell’Istituto nazionale di fisica nucleare. Secondo l’accordo, sottoscritto dall’assessore regionale Mimmo Turano e dal professor ...