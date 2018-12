Tennis | Rafael Nadal dona un milione di euro alle vittime dell’alluvione di Maiorca

Tennis : Rafael Nadal annuncia che prenderà parte al torneo di Barcellona nel 2019. Roger Federer potrebbe tornare sulla terra : Siamo nella breve pausa invernale del Tennis mondiale e il 2018 è andato in archivio con qualche infortunio di troppo. Uno su tutti, quello di Rafael Nadal, costretto a saltare l’ultima parte di stagione e a subire un intervento chirurgico alla caviglia. Lo spagnolo, per questo, si è visto scavalcare dal serbo Novak Djokovic in vetta al ranking ATP, autore di una seconda metà d’anno fantastica, suggellata dai trionfi a Wimbledon e ...

Tennis - Rafael Nadal si è operato alla caviglia : rientro previsto a gennaio : Rafael Nadal si è sottoposto a un intervento chirurgico all’articolazione della caviglia destra. Il mancino di Manacor, che ieri aveva annunciato la sua rinuncia alle ATP Finals di Londra a causa di problemi all’addome e alla caviglia destra, oggi è andato sotto i ferri per rimuovere in artroscopia un cosiddetto “corpo libero”. L’operazione sarebbe andata per il meglio secondo quanto riporta la stampa iberica e, ...

Tennis - Rafael Nadal rinuncia alle ATP Finals e si opererà alla caviglia. John Isner al suo posto. Djokovic numero 1 certo a fine anno : Adesso è ufficiale: la stagione Tennistica 2018 di Rafael Nadal è finita con il secondo set della semifinale degli US Open contro Juan Martin Del Potro. Il mancino di Manacor ha comunicato la propria rinuncia alle ATP Finals di Londra, affidando a Twitter la spiegazione del motivo. Queste le parole dell’undici volte vincitore del Roland Garros: “Salve a tutti. Scrivo queste parole come fine della stagione. E’ stato un anno ...

Tennis - Masters 1000 Parigi Bercy 2018 : forfait di Rafael Nadal - Novak Djokovic numero 1 del mondo da lunedì : La notizia è di quelle che scuote le fondamenta del mondo del Tennis, e non farà di certo piacere a Guy Forget, direttore del Masters 1000 di Parigi Bercy: Rafael Nadal ha annunciato il forfait dal torneo. Lo spagnolo non ha ancora pienamente recuperato dall’infortunio che lo ha messo KO nella semifinale degli US Open contro Juan Martin Del Potro. Il ritiro di Nadal ha due conseguenze: la prima è che, come lucky loser, al suo posto entra ...

Tennis - Rafael Nadal torna a giocare! Sarà in campo a Parigi-Bercy - mercoledì il rientro : Rafael Nadal è pronto per tornare in campo a quasi due mesi di distanza dal problema fisico che lo costrinse a ritirarsi durante la semifinale degli US Open. Lo spagnolo Sarà infatti in campo in occasione del Masters 1000 di Parigi-Bercy in programma da oggi a domenica 4 novembre, l’ultimo 1000 prima delle ATP Finals di Londra. Il numero 1 del ranking ATP, tallonato dal serbo Novak Djokovic che sta avendo un ottimo momento di forma ...

Tennis - ranking ATP (29 ottobre) : Rafael Nadal sempre in testa - risale Anderson. Fabio Fognini 14° : Tre cambiamenti di rilievo nella top ten del ranking ATP aggiornato a lunedì 29 ottobre. Il sudafricano Kevin Anderson, grazie alla vittoria ottenuta a Vienna, balza al sesto posto scavalcando il croato Marin Cilic e l’austriaco Dominic Thiem. Al comando rimane sempre lo spagnolo Rafael Nadal che conserva 115 punti di vantaggio nei confronti del serbo Novak Djokovic, più distaccato lo svizzero Roger Federer (6260). L’infortunato ...