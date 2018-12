Tennis | Madison Keys cambia coach in vista della stagione 2019

sportfair

(Di giovedì 20 dicembre 2018)ha deciso dire la propria guida tecnica inche è alle porte dopo le festività natalizie La ricerca di un nuovo allenatore da parte disembra giunta a termine: sarà Jim Madrigal,Atp, a seguire la prossimala 23enne di Rock Island, Illinois. Dopo aver reso nota la finecollaborazione con l’ex number one Lindasay Davenport lo scorso giugno,aveva lavorato per un po’ con David Taylor prima di decidere di fare da sola per il resto. E da sola la statunitense, che ha chiuso il 2018 al numero 17 del ranking mondiale, ha raggiunto la sua seconda semifinale Slam dell’anno agli Us Open fermata dalla futura vincitrice Naomi Osaka (in precedenza ci era già riuscita al Roland Garros, stpppata dalla Stephens). (Spr/AdnKronos)L'articoloin ...