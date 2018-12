Tav Torino-Lione | Bloomberg | l’analisi costi-benefici boccia il progetto

Bloomberg - "l'analisi costi-benefici sulla Tav Torino-Lione dirà no all'opera" : L'analisi costi-benefici sulla Tav Torino-Lione ha dato parere negativo alla realizzazione dell'opera, dando quindi ragione agli argomenti sostenuti dal M5S e dal mondo No Tav. A scriverlo è Bloomberg, che cita due fonti anonime vicine al dossier e sottolinea che il Ministero delle Infrastrutture non ha voluto commentare.Una decisione finale è prevista con l'anno nuovo, ma si profila "un successo molto importante per il Movimento 5 ...

Risultati Coppa Italia Primavera/ Diretta gol live otTavi : tocca a Fiorentina - Juventus e Torino! : Risultati Coppa Italia Primavera: Diretta gol live score delle cinque partite che concludono il programma degli ottavi di finale del torneo.

Sgombero del Moi a Torino - il porTavoce del Comitato Ex Moi : 'Sfollati saranno costretti a nuove occupazioni' : 'Questo posto è nato nel 2013 dopo la chiusura di centinaia di centri accoglienza. Gli sfollati saranno costretti a nuove occupazioni per trovare un tetto sotto il quale vivere'. Così un portavoce del ...

Torino - sgomberate dai migranti le cantine dell'ex Villaggio olimpico : sTavolta saranno murate : In sessanta erano tornati ad abitare nei sotterranei già oggetto di un blitz l'anno scorso. Operazione praticamente senza incidenti nell'ambito del progetto di Comune, questura, prefettura e Compagnia di San Paolo

Torino - Mazzarri : "MeriTavamo il pari. Su Belotti era rigore netto. E su Zaza..." : Sconfitta di misura per il Torino nel derby della Mole contro la Juventus. Ha deciso un rigore di Cristiano Ronaldo nel secondo tempo, causato da un intervento falloso del portiere granata Ichazo su ...

Torino - le sette donne «Sì Tav» ora lottano con Genova : A Torino, il 10 novembre, sono riuscite a portare in piazza Castello più di 40 mila persone, unite nel dire di sì alla Torino – Lione. E adesso le sette donne organizzatrici della manifestazione «Sì, Torino va avanti» si uniscono ai componenti del comitato «Riprendiamoci Genova» per mobilitarsi insieme a loro a favore dei temi dello sviluppo, del lavoro e della connessione con l’Europa. «Sarà l’occasione per ribadire le istanze di fondo che ...

La Città metropolitana di Torino vota sì sulla Tav : La Conferenza dei sindaci ha approvato con 167 sì, 8 astenuti e un voto contrario la mozione delle opposizioni di centrodestra e centrosinistra che impegna la sindaca Appendino a sostenere l'opera - ...

Torino - stupra fidanzate del figliastro : chiesta condanna a 23 anni/ Ultime notizie : molesTava anche la figlia : Torino, stupra fidanzate del figliastro: chiesta condanna a 23 anni. molestava anche la figlia, ma i reati sono numerosi. Ultime notizie

Tav - la Città metropolitana di Torino si spacca : approvata mozione a favore - ma c’erano solo 193 sindaci su 319 : La Città metropolitana di Torino è spaccata. Due giorni dopo la grande manifestazione dei No Tav, poco più della metà dei sindaci della provincia ha votato una mozione a sostegno della Torino-Lione, che è stata approvata. Si tratta di un atto politico, come quello compiuto dal consiglio comunale di Torino il 28 ottobre scorso, quando una mozione No Tav venne approvata dalla maggioranza. È anche un gesto senza una vera efficacia, visto che nel ...

