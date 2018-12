Tav | Toninelli | analisi costi-benefici non completata

Tav - Bloomberg : 'Analisi costi-benefici boccia il progetto'. Ma Toninelli smentisce : ' L'Analisi costi-benefici commissionata dal governo per valutare la Tav Torino-Lione boccerà il progetto, stabilendo che non è economicamente sostenibile ' . Lo scrive l'agenzia Bloomberg citando due ...

Bloomberg - "l'analisi costi-benefici sulla Tav Torino-Lione dirà no all'opera". Toninelli smentisce : L'analisi costi-benefici sulla Tav Torino-Lione ha dato parere negativo alla realizzazione dell'opera, dando quindi ragione agli argomenti sostenuti dal M5S e dal mondo No Tav. A scriverlo è Bloomberg, che cita due fonti anonime vicine al dossier.Una decisione finale è prevista con l'anno nuovo, ma si profila "un successo molto importante per il Movimento 5 Stelle". Bloccare la Tav è uno degli obiettivi che il Movimento si ...

Tav - Bloomberg : «Analisi costi-benefici boccia il progetto». Ma Toninelli smentisce : «L'analisi costi-benefici commissionata dal governo per valutare la Tav Torino-Lione boccerà il progetto, stabilendo che non è economicamente sostenibile». Lo scrive...

Tav - Bloomberg : l’analisi costi-benefici boccia il progetto. Toninelli frena : «Non è completata» : Il dossier commissionato dal governo per valutare la linea ferroviaria ad alta velocità stabilirà che il progetto non è economicamente sostenibile...

Tav - Toninelli : “Enorme spreco di denaro pubblico. Milano-Parigi si fa in aereo”. Pd : “La sua è contrarietà pregiudiziale” : Il Tav è “un enorme spreco di denaro pubblico, non avallato da effettiva necessità”. Mentre i tecnici sono impegnati nella stesura dell’analisi costi-benefici, il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, esprime la propria opinione sull’Alta Velocità Torino-Lione. Intervenuto a Circo Massimo su Radio Capital, il ministro pentastellato ha spiegato che a suo avviso le previsioni formulate sul traffico merci sulla ...

La rivolta contro Toninelli della commissione Toninelli sulla Tav : Ma chi, e in che modo, sta valutando le grandi opere al Ministero dei Trasporti? Il ministro Danilo Toninelli aveva assicurato che le decisioni sarebbero state prese in maniera “tecnica” sulla base di analisi costi-benefici fatte dalla Struttura tecnica di missione, ma in realtà non è così. Dopo l’e

Chiamparino : “Toninelli ha dato il via libera al Terzo Valico. Forza ministro - il prossimo colpo è la Tav” : “Forza Toninelli, faccia sulla Tav quello che ha fatto sul Terzo Valico: cioè si contorca e poi alla fine dia il via libera ai lavori, che sono lì solo in attesa di essere appaltati”. Così il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, a margine di una conferenza stampa a Torino. “Visto che siamo sotto Natale non voglio pensare male”, ha aggiunto Chiamparino rispondendo a chi gli chiedeva se l’ok al Terzo ...

Tav - Di Maio e Toninelli : “Referendum? Dovrebbero chiederlo i cittadini”. Appendino : “Prima analisi costi-benefici” : Dopo l’apertura di Matteo Salvini a un ipotetico referendum sul Tav, avvenuta ieri al margine dell’incontro con i presidenti territoriali di Confindustria Lombardia, a parlare ora è il fronte 5 stelle del governo. “Sicuramente i tecnici, la parte scientifica, dovranno dirci se quest’opera sta in piedi o no. Poi non è il governo che indice il referendum, per legge non lo possiamo fare, se invece i cittadini lo chiedono, ...

Tav - Toninelli : 'Non mi opporrò a referendum ma prima analisi costi-benefici' : Il ministro delle Infrastrutture ribatte alle dichiarazioni del vicepremier Salvini sul progetto dell'alta velocità Torino-Lione -

Tav - Toninelli : “Referendum? Non mi opporrò a consultazione popolare”. Battibecco con Giannino su contratto di governo : “Tav? Ho preso un impegno scritto nel contratto di governo con gli italiani: aspettare l’analisi costi-benefici. Nel caso in cui si chiedesse un referendum, come potremmo opporci a un’istanza che arriva dai cittadini?”. Sono le parole del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ospite di 24 Mattino, su Radio24. “Vediamo l’analisi tecnico legale e facciamo le somme” – ...

Ora Travaglio non pubblica la vignetta di Vauro su Toninelli e la Tav : Per Il Fatto Quotidiano di domani, sabato 8 dicembre, Vauro Senesi aveva preparato una vignetta dissacrante nei confronti di Danilo Toninelli in materia di Tav . Però, come rende noto lo stesso ...

Tav - urla contro Toninelli durante questione time in Senato. Il ministro : “Orgoglioso di essere contestato da voi” : – Il ministro dell’Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli è stato contestato durante il question time dai senatori dell’opposizione, che l’hanno accusato di “non rispondere alle domande” sulla Tav Torino-Lione. “Abbiamo assistito a un comizietto imbarazzante e imbarazzato” ha detto durante la replica il senatore Margiotta. ” “Evidentemente vogliono che io ribadisca che mi ...

Tav - Ue : finanziamenti a rischio | Toninelli : non è veroSalvini convoca domenica le 12 associazioni Sì Tav : Il portavoce della Commissione su Trasporti e Ambiente: "La Tav è un progetto non solo di Italia e Francia ma di tutta Europa". Il ministro: non si preoccupino, non sprecheremo i fondi". Al Viminale Confindustria e le altre associazioni che hanno manifestato lunedì a Torino.

Tav - per i ritardi l’Ue potrebbe chiedere all’Italia di restituire i fondi. Toninelli smentisce : Il rinvio deciso dal governo per la realizzazione della Torino-Lione potrebbe portare alla perdita dei fondi Ue. Il ministro Toninelli: "L'interlocuzione che in queste settimane ho svolto con il Governo francese e che attualmente è in corso con la Commissione europea ha lo scopo di portare avanti la condivisione dell'analisi costi-benefici senza compromettere la disponibilità del finanziamento europeo".Continua a leggere