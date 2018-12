Tav | chi sono i 6 esperti da cui dipende il destino dell' opera

Oristano - picchiava e violenTava il fratello affetto da disturbi mentali : arrestato 67enne : Una terribile storia di violenze arriva dalla Sardegna, da un paesino della provincia di Oristano. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 67 anni che quotidianamente, secondo quanto accertato dalle telecamere nascoste in casa, avrebbe maltrattato e anche abusato sessualmente del fratello minore, un 62enne invalido civile affetto da disturbi mentali.Continua a leggere

«Eliminare la Tav? Si rischiano 3 milioni di tir sul Monte Bianco e due miliardi di penali» : Salta la Tav Torino-Lione. Se l'analisi costi-benefici del governo dovesse portare all'archiviazione dell'eurotunnel ferroviario verso la Francia, la cui apertura è prevista nel 2030, significa «...

Inchiesta Favori Giustizia : Riesame conferma i domiciliari per OtTavio Narracci e Giuseppe Rollo : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di ...

Sci alpino - Coppa Europa Zauchensee 2018 : Gino Caviezel vince il SuperG maschile. OtTavo Alexander Prast : Lo svizzero Gino Caviezel ha vinto il SuperG di Coppa Europa a Zauchensee. Il velocista elvetico ha chiuso con il tempo di 1’10”02, precedendo di cinque centesimi il connazionale Stefan Rogentin e il francese Roy Piccard, entrambi secondi a pari merito. Distacchi davvero risicati tra gli atleti, visto che in quarta posizione a 9 centesimi ci sono i due austriaci Stefan Babinsky e Raphael Hasser, che si posizionano entrambi in quarta ...

Francesca Chillemi sul rapporto con Diana Del Bufalo : 'All'inizio le sTavo antipatica' : Francesca Chillemi è stata protagonista di una recente intervista al settimanale 'Vero' in cui ha posto l'attenzione sulla sua partecipazione alla quinta stagione della serie televisiva 'Che Dio Ci Aiuti' con Elena Sofia Ricci. Sono terminate da pochi giorni le riprese della fiction prodotta dalla Lux Vide che farà ritorno sul piccolo schermo a partire dal 2019. La Chillemi farà parte per il quinto anno consecutivo nella serie tv che nel corso ...

Natale : rischio influenza e infezioni a Tavola - il decalogo Waidid : Natale e Capodanno non solo magia ed incanto per bambini e adulti. Le feste più attese dell’anno, infatti, nascondono alcune insidie che rischiano di compromettere la salute di grandi e piccini. L’influenza, ma anche le infezioni alimentari, raggiungono infatti il loro picco in questo periodo fatto di abbuffate, pasti a casa e fuori casa, freddo intenso e vita all’aria aperta. A raccomandare l’importanza di adottare alcuni precisi accorgimenti è ...

Trento-Haching - andata otTavi CEV Cup volley 2019 : programma - orario d’inizio e tv : Oggi giovedì 20 dicembre (ore 20.30) si giocherà Trento-Haching, match valido per l’andata degli ottavi di finale della CEV Cup 2018-2019 di volley maschile, la seconda competizione continentale per importanza. I Campioni del Mondo saranno accolti dal proprio pubblico della BLM Group Arena e partiranno con tutti i favori del pronostico contro la formazione tedesca che però cercherà di mettere in difficoltà i padroni di casa. I ragazzi di ...

Ma quale sovranista - a Tavola Matteo Salvini è un globalista del bicchiere : Perché chiamate sovranista Matteo Salvini? Mica l’ho capito. Se permettete sovranista sono io che non bevo birra, mai, di nessun tipo, né multinazionale né artigianale (o artiggianale come si dice a Roma), e che se bevo vini di Langa li bevo in bottiglia albese. Forse non capisco questa cosa del Sal

Global compact : Occhionero - grave non sedersi al Tavolo di Marrakech : "Pensiamo alla Costituzione degli Stati Uniti, un grande paese che ha accolto in passato migranti da ogni parte del mondo, e a quella italiana che, all'articolo 35, sancisce il diritto a emigrare". "...

Chiude il fratellino in lavatrice - bimbo di 3 anni muore soffocato : sTavano giocando : Il dramma nella città russa di Gubkinskij. Pare che il fratello maggiore sia andato a svegliarlo mentre dormiva accanto ai genitori. Quando la coppia si è svegliata e non l'ha più trovato accanto a sé, è andato a cercarlo: ma il piccolo era già morto per asfissia.Continua a leggere

Sbalzato fuori dall’abitacolo Manuel - 32 anni - muore nello schianto : sTava andando al lavoro : Il dramma sulla Strada Statale 280, a cavallo tra Settingiano e Marcellinara, in direzione Lamezia Terme. A perdere la vita è stato Manuel Folino, 32 anni: lavorava come corriere e si stava recando sul suo posto di lavoro quando ha trovato la morte.Continua a leggere

Tav - Chiamparino : “Ultima bandiera del M5s. Analisi costi benefici è una pantomima per giustificare decisioni politiche” : “Qui è tutta una questione politica: l’Analisi costi benefici serve solo ad avallare decisioni politiche”. Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino al Circolo dei Lettori di Torino. “L’Ilva doveva diventare un parco ed è rimasta un’acciaieria, la Tap doveva interrompersi, il Terzo Valico è stato dato il via libera. La Tav rischia di essere l’ultima bandiera in mano ai Cinque ...

'Caso Italia' sul Tavolo dei commissari Ue domani : per un rinvio della procedura - le 'colombe' dovranno convincere i 'falchi' : Fino a ieri la Commissione europea non doveva nemmeno trattare il caso della manovra economica italiana nella riunione di domani, l'ultima prima della pausa natalizia. E invece oggi, colpo di scena: l'argomento sarà trattato eccome. A Bruxelles resta ancora molto accreditata l'ipotesi di un rinvio della scelta finale sulla procedura di infrazione: non prima del nuovo anno. Ma il collegio dei commissari di domani si annuncia come una ...

Cecchi Gori dice la verità sul suo malore : "Ecco perché sTavo per morire..." : Un anno esatto dal malore. Vittorio Cecchi Gori venne ricoverato per un grave attacco cardiaco. Ce l'ha fatta grazie alla sua forza e all'amore del pubblico. Stamattina è stato ospite su Rai1 di ...