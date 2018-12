Sul Fatto del 21 dicembre – Manovra | statali furiosi e fondi bloccati

In Edicola Sul Fatto Quotidiano del 21 dicembre : : Conti pubblici Statali furiosi e fondi bloccati: tutti i tagli messi nel bilancio Novità – Non solo forbici sulle pensioni e rinvio per quota 100 e reddito di cittadinanza, ma pure blocco delle assunzioni nella P.A. e 2 miliardi ‘congelati’ su università, trasporti, etc. di Carlo Di Foggia Le cassandre del Cigno Nero e della manovra “infettiva”. Apocalisse addio di Marco Travaglio Bilancio – Dallo spread fino alla procedura ...

Jake Borelli Sulla prima storia d’amore gay al maschile di Grey’s Anatomy : “Levi Schmitt mi somiglia - anch’io ho fatto coming out” : Tra le novità più interessanti di questa stagione del medical drama c'è sicuramente la prima storia d'amore gay al maschile di Grey's Anatomy, interpretata da Jake Borelli nel ruolo dello specializzando Levi Schmitt - detto "Occhiali" - e dall'italocoreano Alex Landi in quello del chirurgo ortopedico Nico Kim. Grey's Anatomy ha raccontato spesso l'omosessualità attraverso pazienti e casi clinici, ma mai con una storia tra due medici uomini. E ...

In Edicola Sul Fatto Quotidiano del 20 dicembre : Bruxelles promuove la manovra : “per ora” niente procedura d’infrazione : Deficit al 2% Accordo con l’Ue, ma con tagli e Iva Meno spese e più entrate da 10 miliardi nel 2019. Nel 2020-2021 le clausole di salvaguardia salgono a 50 miliardi di Carlo Di Foggia 20 anni e non sentirli di Marco Travaglio Spiace dirlo, ma ha ragione Berlusconi: “La Spazzacorrotti è una legge pericolosissima e mette ogni cittadino nelle mani di qualunque pm”. Avrebbe dovuto precisare “ogni cittadino come me”. Ma non sottilizziamo: lui ...

Il governo ha fatto l'accordo con l'Europa Sulla manovra : ... Stefano Buffagni, osservando come 'la revisione di questo parametro sia già stata abbondantemente anticipata' perché 'i dati dicono che c'è un rallentamento dell'economia mondiale'. Ora al Senato Se ...

In Edicola Sul Fatto Quotidiano del 19 dicembre : Manovra – Accordo fra Conte e l’Europa - che deve giustificare lo sforamento francese : La giornata Manovra, l’intesa con l’Ue evita (per ora) l’infrazione Finale – Dopo mesi di scontro, il governo riduce il deficit e chiude l’Accordo. Bruxelles vuole evitare altri guai dopo Brexit e Francia. Contrari i Paesi del Nord. Si deciderà oggi di Carlo Di Foggia Bolengo e i balenghi di Marco Travaglio Quando scoppiò, lo definimmo “il più grave scandalo che abbia coinvolto un leader politico ed ex premier italiano dai tempi di ...

Greta Thunberg - la 15enne che ha fatto tremare i leader mondiali alla conferenza Sul cambiamento climatico VIDEO : Dal palco Greta Thunberg , la giovanissima attivista per l'ambiente svedese, ha puntato il dito contro l'indifferenza dei potenti riguardo le disuguaglianze climatiche e sociali nel mondo. 'Sono le ...

Il Toblerone ora è (anche) "islamico" : sarà fatto come piace ai muSulmani : Il Toblerone sarà islam friendly. Cioè vicino alle istanze musulmane. Lo ha fatto sapere la stessa azienda, la multinazionale americana a Mondelez International Inc che ha confermato la decisione di rendere "halal" lo storico dolciume.La notizia è stata riportata per prima dal quotidiano svizzero Blick (il Toblerone è originario di Berna). Il motivo dietro tale scelta sarebbe banalmente economica. "Il 97% del nostro fatturato - dice la ...

Valeria Golino : “Tom Cruise Sul set mi portava dei regalini - non ci ha mai provato ma se l’avesse fatto…” : “Tom Cruise? Mi portava dei regalini, dei bigliettini sul set, era galante, gentile, ma non mi corteggiava, non ci stava provando”. A raccontarlo ai microfoni dei Lunatici su Rai Radio2 è Valeria Golino, ricordando quando, ormai trent’anni fa, è stata sul set di Rain Man proprio con Cruise. “Era sposato, sembrava innamorato di sua moglie anche se poi dopo meno di un anno hanno divorziato – dice la Golino -. Con me ...

In Edicola Sul Fatto Quotidiano del 18 dicembre : Insider Renzi-Cdb - il gip striglia i pm : “Indagate ancora” Svolta : l’inchiesta Soffiata Renzi-Cdb, bocciati i pm. Il gip: “Nuove indagini” Il processo si farà – Il giudice Sturzo critica Procura e Consob sullo scandalo del Dl Banche Popolari e ordina l’imputazione coatta per il broker Bolengo di Valeria Pacelli Rimborso, ergo Sum di Marco Travaglio Grazie al Corriere della Sera, per la penna di Ernesto Galli Della Loggia, abbiamo scoperto un Fatto davvero orripilante: “una tipica storia ...

Jennifer Lopez ha rivelato di aver fatto sesso Sul set mentre girava un trailer : Per la serie "posti strani" The post Jennifer Lopez ha rivelato di aver fatto sesso sul set mentre girava un trailer appeared first on News Mtv Italia.

Il “roaming come a casa” in Europa ha fatto aumentare il traffico dati e le nostre chiamate - senza incidere Sul portafoglio : L’abolizione delle tariffe di roaming in Europa è stata una rivoluzione silenziosa che in circa un anno e mezzo ha mediamente quintuplicato l’uso dei dati mobili e praticamente “azzerato” i costi delle chiamate fra paesi diversi. La conferma giunge dalla relazione intermedia della Commissione europea, pubblicata qualche giorno fa sul suo sito ufficiale. Da ricordare infatti che a partire dal 15 giugno 2017, tutti i ...

In Edicola Sul Fatto Quotidiano del 17 dicembre : Legge col buco/1 – Scaduto il termine per la dichiarazione sulla trasparenza : Il dossier Redditi degli onorevoli: la trasparenza è a rate Sui siti ufficiali – Norme blande, zero sanzioni: decine di parlamentari non hanno pubblicato i documenti di Carlo Tecce Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Sadomaso. “La commissione Ue non deve cedere ai trucchi del governo” (Sandro Gozi, Pd, Die Zeit, 1012). Dài, frustateci di più, vi prego, ancora, ancora, oooohhhhh sìììììììì! Il pallottoliere. “Se sommiamo lo 0,5 ...

In Edicola Sul Fatto Quotidiano del 16 dicembre : “Graviano vide Berlusconi e il suo orologio” Brusca - il verbale : Il verbale Messina Denaro mi disse: “Graviano incontra Silvio” A ottobre Giovanni Brusca rivela ai pm della Trattativa: nel 1995 il latitante mi raccontò che B. aveva un orologio da 500 milioni di Giuseppe Lo Bianco e Sandra Rizza Di B. ce n’è due di Marco Travaglio Anzitutto un sentito e doveroso ringraziamento ai colleghi de La Stampa, grazie ai quali oggi possiamo aprire la nostra prima pagina con una notizia coi fiocchi: il nuovo ...

In Edicola Sul Fatto Quotidiano del 15 dicembre : Consip : i pm chiedono il rinvio a giudizio per Lotti - Del Sette - Saltalamacchia - Vannoni e Russo : Roma I pm: “Fuga di notizie Consip, a processo Lotti, Del Sette&C” La Procura – Chiesto il rinvio a giudizio anche per il generale Saltalamacchia e per Vannoni. Russo, amico di Tiziano Renzi, è accusato di millantato credito. Ora la parola al Gup di Valeria Pacelli Povero Matteo di Marco Travaglio Ce lo domandavamo esattamente da sei mesi, cioè da quando nacque il governo Salvimaio e lui mise su il broncio: quanto resisterà ...