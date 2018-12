Suicida gettandosi nel Tevere | si cercano le gemelline di sei mesi | «Sparite nel nulla»

Una donna si è Suicida ta gettandosi nel Tevere - si cercano le figlie di sei mesi : La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio-suicidio in relazione alle morte di una donna di 38 anni, che questa mattina è stata vista lanciarsi nel Tevere all'altezza di Ponte di Testaccio e il cui cadavere e' stato recuperato poco fa. Il fascicolo è al momento affidato al pm di turno Mario Palazzi. Si cercano intanto le figlie , due gemelle di sei mesi , di cui il marito della donna ha denunciato la scomparsa ...

Punito per aver usato il cellulare in classe - 11enne si Suicida gettandosi da un ponte : I compagni di scuola hanno immediatamente avvertito i genitori del ragazzino e raccontato ciò che l'undicenne aveva annunciato in merito all'intenzione di suicidarsi. Una volta giunti sul posto indicato, però, i genitori non hanno potuto far altro che constatare il decesso del figlio: il ragazzino si era già gettato dal ponte.Continua a leggere