Stoccarda | allarme terrorismo in aeroporto | violato il sistema di sicurezza

Stoccarda - allarme terrorismo in aeroporto : violato sistema di sicurezza - 4 persone ricercate : Allerta in Germania. Secondo quanto riferisce la Dpa, è stato violato il sistema di sicurezza all'aeroporto di Stoccarda e si cercano almeno quattro persone. Si valuta l'ipotesi di una matrice terroristica dietro l'accaduto. Secondo Bild l'allarme è stato esteso dalla polizia ad altri 14 scali tedeschi.Continua a leggere