Stefania Orlando | “Quando è morta la mia amica ho pensato di farla finita La via

(Di giovedì 20 dicembre 2018), dopo undici anni di fidanzamento, sposerà il compagno Simone Gianlorenzi: “E’ arrivato in un momento della mia vita dove ero entrata in un tunnel senza uscita”, ha spiegato in un’intervista a Chi raccontando la prima gioia dopo i momenti difficili vissuti con la morte della sua migliore. Un periodo buio in cui la conduttrice ha anchedi: “E’ capitato, ma quando non avevo ancora Simone nella mia vita. Sono attimi. Ero sola, non c’era più la miae non avevo un lavoro continuativo che mi avrebbe permesso di distrarmi e non pensare. La mia via d’uscita sono stati i miei tre cani. Li guardavo e capivo che non avrei mai potuto lasciarli.”Una vera e propria crisi spiegata nel corso dell’intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini: “Dopo la perdita della mia miglioreero diventata ...