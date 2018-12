SPY FINANZA I rischi da superare dopo l' accordo raggiunto tra Italia e Ue

SPY FINANZA/ Dalla Fed un'altra prova della crisi "pronta all'uso" : Dalla Fed arrivano nuove prove di una crisi che sta per mostrare i suoi effetti, ma che non è certo sorta all'improvviso come si vuol far credere

SPY FINANZA/ Draghi si prende l'Italia nel 2019 - ecco il programma : Il discorso tenuto a Pisa sabato dimostra che Mario Draghi è pronto per un futuro in politica al termine del suo mandato alla guida della Bce

SPY FINANZA/ Draghi e la balla sul Qe finito : Nonostante le apparenze, il Qe della Bce non finisce affatto. Mario Draghi si prepara a farlo proseguire sotto altra forma

SPY FINANZA/ Strasburgo - l'attentato che aiuta a tener vivi Ue ed euro a ogni costo : l'attentato di Strasburgo è arrivato in un momento piuttosto delicato per l'europa, sull'orlo di una crisi politica ed economica

SPY FINANZA/ Brexit e gilet gialli - un caos che aiuta Macron e Conte : Attenzione a non sottovalutare il passato nell'Ulster e a ritenere che Macron abbia politicamente perso con le sue dichiarazioni di lunedì sera

SPY FINANZA/ La crisi della Francia che solo Draghi può evitare - IlSussidiario.net : La Bce è chiamata a salvare per la seconda volta l'eurozona e l'euro. Altrimenti, sarà un'ecatombe. E la Francia ne sarà l'epicentro

SPY FINANZA/ L'occasione d'oro per l'Italia tra Brexit e Deutsche Bank - IlSussidiario.net : La situazione di Deutsche Bank e l'incerto esito del voto sulla Brexit di martedì regalano all'Italia un'occasione unica da non sprecare

SPY FINANZA/ Il destino dell'Europa si decide in quattro giorni - IlSussidiario.net : Si avvicinano giorni importanti per il destino dell'Europa: dalle manifestazioni a Parigi e Roma fino al voto del Parlamento inglese sulla Brexit

SPY FINANZA/ Le notizie scomode per Trump che gli Usa nascondono - IlSussidiario.net : Stati Uniti e Cina cercano di far incolpare l'Europa di un'eventuale crisi globale. Soprattutto per gli Usa ci sono dati negativi da non far emergere

SPY FINANZA/ I vantaggi - per tutti - della finta guerra tra Usa e Cina - IlSussidiario.net : Al G20 i riflettori erano puntati su Trump e Xi Jinping. Sembra che Goldman Sachs sapesse da un po' come sarebbe andata a finire

SPY FINANZA/ GM smonta le balle sull'economia Usa - IlSussidiario.net : Per diversi mesi si è parlato di ripresa negli Usa, a dimostrazione dell'utilità del sovranismo. Oggi GM lascia a casa 14.000 dipendenti

SPY FINANZA/ Gli interessi sul gas dietro le nuove scaramucce tra Ucraina e Russia - IlSussidiario.net : Le tensioni tra Ucraina e Russia si sono riaccese dopo la riattivazione del South Stream. Non è certamente una coincidenza

SPY FINANZA/ Il piano degli Usa per dettar legge nei prossimi 50 anni - IlSussidiario.net : L'America sa che la guerra globale in atto è quella che detterà le regole e stabilirà ruoli e priorità per i prossimi 50 anni. E gioca quindi le sue carte

SPY FINANZA/ Quei cali di Borsa benedetti da Trump - IlSussidiario.net : Wall Street fa registrare ancora cali che, paradossalmente, vanno piuttosto bene a Trump. Anzi, in questo momento sono benedetti