Spoiler Il Segreto | Fernando salva Alfonso ed Emilia prima che vengono uccisi

Spoiler - Il Segreto : Fernando scopre che Maria è viva - poi stringe un patto con Saul : Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto, in onda nel 2019 su Canale 5, si soffermano su Fernando Mesia, interpretato dall'attore Carlos Serrano. Il figlio del defunto Olmo, infatti, troverà una lettera di Maria Castaneda mentre scoprirà che Saul Ortega non è morto. Il Segreto, anticipazioni: il Mesia trova una lettera di Maria Fernando Mesia sarà indubbiamente il protagonista delle nuove puntate de Il Segreto dopo aver preso il posto ...

Il Segreto - Spoiler puntate dal 24 al 28 dicembre : Prudencio prova a baciare Julieta : Lunedì 24 dicembre comincia una nuova settimana con 'Il Segreto' che pone attenzione intorno all'ingenuità di Julieta pronta ad accettare la richiesta di Prudencio pur di trovare Saul. Le anticipazioni delle puntate che vanno fino a venerdì 28 dicembre fanno notare che la nipote di Consuelo ha deciso di accettare la richiesta di Prudencio di tornare a vivere alla villa, per rafforzare le forze e riuscire a trovare l'assassino di Saul. L'Uriarte ...

Spoiler Il Segreto : Prudencio chiede alla moglie di non andare al matrimonio di Severo : Continuano a sorprendere milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera spagnola, ideata da Aurora Guerra, Il Segreto in onda dal lunedì al venerdì. Le anticipazioni degli appuntamenti che vanno dal 24 al 28 dicembre svelano che Prudencio e Julieta rimangono al centro della trama, impegnati nella ricerca di Saul, scomparso improvvisamente senza che se ne conoscano i motivi. L'Uriarte è stata costretta a ...

Spoiler - Il Segreto : Fernando umilia Julieta - Elsa cade rovinosamente dalla torre : Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto, in onda da lunedì 24 a venerdì 28 dicembre, svelano che Julieta Uriarte tornerà a vivere alla Casona insieme a Prudencio e Fernando Mesia. Proprio quest'ultimo deciderà di sabotare le nozze di Severo e Irene. Infine Elsa fuggirà dalla torre, se qualcosa non andasse storto. Fernando prende in giro Julieta, grave incidente per Elsa Mauricio cercherà di convincere Fernando a non sabotare il ...

Spoiler spagnoli Il Segreto : Isaac accusa Elsa di essere colpevole dell’aborto di Antolina : Le avventure dello sceneggiato “Il Segreto”, nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, continuano a sorprendere. Le anticipazioni degli episodi, che saranno trasmessi sull’emittente televisiva “Antena 3” dal 17 al 21 dicembre 2018, ci dicono che Isaac Guerrero e Antolina saranno affranti per la perdita del loro bambino. Purtroppo, il carpentiere non la prenderà affatto bene: infatti, dopo aver consolato l’ex domestica, affronterà la sua ...

Il Segreto Spoiler spagnoli : Francisca ritorna per vendicarsi dei suoi nemici : La popolare telenovela di origini iberiche “Il Segreto” prodotta da Boomerang TV e scritta dall'autrice Aurora Guerra non smette mai di appassionare il pubblico con numerosi colpi di scena. Nelle puntate che andranno in onda su “Antena 3” questa settimana ci saranno tanti cambiamenti nella cittadina di Puente Viejo, ma soprattutto a stupire sarà la ricomparsa di Francisca Montenegro. La dark lady principale dello sceneggiato sin da subito ...

Spoiler Il Segreto : viene organizzata una festa di bentornato ad Adela : Continuano le vicende dei protagonisti della soap opera spagnola 'Il Segreto' capace di tenere incollati al piccolo schermo milioni di spettatori curiosi di conoscere il destino dei personaggi principali. Nelle prossime settimane diventa sempre più centrale la tematica legata allo stalker che si diverte a perseguitare Adela. È stato anticipato che la donna sarà vittima di un colpo di pistola conseguente agli spari di Basilio Duràn, un uomo con ...

Il Segreto - Spoiler del 18 dicembre : Julieta e Fernando non credono a Prudencio : Nuovo appuntamento con le anticipazioni della puntata de Il Segreto che vedremo in onda domani 18 dicembre 2018, nell'orario consueto delle 16,10. Nel nuovo episodio vedremo che Irene tenterà di convincere Adela a rivelare a Carmelo le minacce ricevute, ma la maestra costringerà l'amica al riserbo. Nel frattempo continuano le indagini sulla scomparsa di Saul, senza alcun risultato. Un cadavere viene rinvenuto dai militari, ma si tratta di un ...

Il Segreto - Spoiler : Raimundo sulle tracce di Francisca - ma scompare nel nulla : Nuovi e avvincenti episodi della soap iberica Il Segreto attendono tutti i fan nei primi mesi del 2019 quando, secondo le anticipazioni, vedremo che Raimundo farà di tutto per scoprire dove sia finita Francisca Montenegro. Ulloa, una volta che Emilia e Alfonso sono in salvo in Francia, ha intenzione di dedicarsi alla ricerche della moglie, sparita nel nulla già da qualche tempo, lasciando inspiegabilmente le redini dei suoi affari a Fernando ...

Il Segreto - Spoiler fino al 21 dicembre : Severo e Irene pensano alle nozze : Lunedì 17 dicembre apre le danze una nuova settimana con la longeva soap opera di Canale 5, 'Il Segreto' che metterà gli spettatori di fronte a nuovi colpi di scena. Una delle vicende principali si concentra intorno all'improvvisa sparizione di Saul, ucciso dal fratello Prudencio. Le anticipazioni delle puntate che vanno fino a venerdì 21 dicembre svelano che viene ritrovato il corpo senza vita da parte di Meliton e Paco ma non si può ...

Il Segreto - Spoiler del 17 dicembre : ritrovato un cadavere - ma non è quello di Saul : Tornano le anticipazioni della soap Il Segreto, pronte a svelarci cosa accadrà nella puntata in onda lunedì 17 dicembre 2018 a partire dalle 16,10 su Canale 5. A Puente Viejo abbiamo visto Prudencio sparare a Saul e il corpo di quest'ultimo cadere nel fiume, venendo trascinato dalla corrente. Le indagini sulla scomparsa dell'Ortega proseguono e nella puntata in onda lunedì pomeriggio vedremo che verrà ritrovato un cadavere, che però non sarà ...

Spoiler Il Segreto : Julieta chiede a Prudencio di intestare l'abitazione alla nonna : Continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera spagnola, ideata da Aurora Guerra, 'Il Segreto'; grande attenzione viene posta intorno alla scomparsa misteriosa di Saul che ha destato la preoccupazione da parte di Julieta. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 17 a venerdì 21 dicembre rivelano che Meliton e Paco trovaneranno un corpo senza vita e penseranno si tratti ...

Spoiler Il Segreto : Adela scopre che potrebbe morire da un momento all'altro : Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda ogni giorno su Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate, in onda nel 2019 in Italia si soffermano su Adela interpretata dall'attrice iberica Ruth Llopis. La maestra, infatti, riceverà una terribile diagnosi dal dottor Iglesias, che l'aveva salvata dopo essere stata gravemente ferita da Basilio. Il Segreto anticipazioni: la vita di Adela ...

Spoiler Il Segreto : Julieta si umilia per amore di Saul : Le vicende della famosa soap opera di origini iberiche “Il Segreto” sono sempre più travolgenti. Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 tra qualche settimana l’eroina di Puente Viejo, cioè Julieta Uriarte, farà dei sacrifici per amore. In particolare la nipote di Consuelo, per scoprire la verità sul presunto decesso di Saul Ortega avrà dei rapporti intimi sia con il responsabile della sparizione del suo amato, ovvero con il perfido ...