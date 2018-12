Spinsero Carolina al suicidio | ma per i cyberbulli il reato è estinto

vanityfair

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Si era lanciata dalla finestra di casa, esasperata dalle offese ricevute via social. Quando è successo, il 5 gennaio 2013,Picchio, studentessa di Novara, aveva 14 anni. Ma adesso il tribunale per i minorenni di Torino ha dichiarato concluso con esito positivo il periodo di «messa alla prova» (un percorso di rieducazione) dei cinque ragazzi coinvolti nel, allora tutti minorenni. Erano accusati a vario titolo di stalking, diffamazione, produzione e diffusione di materiale pedopornografico, morte come conseguenza non voluta derivante da commissione di altro. Per loro, il tribunale ha pronunciato la sentenza: il«Dopo quasi sei anni, oggi si chiude un cerchio», ha commentato Paolo Picchio, il papà di. «Oggi sappiamo che ilsmo, nella sua forma più crudele, non può essere derubricato a semplice ragazzata perché le parole fanno ...