Spal a Napoli | Colombarini non si fascia la testa

Napoli-Spal - arbitra La Penna; Pairetto al Var : Esordio con gli azzurri Napoli-Spal sarà arbitrata da Federico La Penna. Per il 35enne arbitro romano sarà il primo incrocio con la squadra azzurra, alla presenza numero 15 in Serie A. La squadra arbitrale sarà completata dagli assistenti Marrazzo e Valeriani, e dal quarto uomo Maggioni. Al Var, invece, coppia composta da Pairetto e De Meo. L'articolo Napoli-Spal, arbitra La Penna; Pairetto al Var sembra essere il primo su ilNapolista.

Gazzetta : dubbio Meret per Napoli-Spal - ha fastidi alla Spalla : Dopo l’esordio col Frosinone La partita giocata contro il Frosinone sembrava aver restituito Alex Meret al Napoli. Ora, invece, la situazione sembra essere destinata a cambiare di nuovo. Quantomeno, questo è il racconto della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il giovane portiere friulano sarebbe il protagonista di un «mistero». Leggiamo: «C’è un dubbio, però, ed è legato alle condizioni fisiche di Meret.. Anche adesso, ...

Repubblica : Verdi recupera - sarà convocato per Napoli-Spal : Dopo due mesi di assenza Una buona notizia per Carlo Ancelotti: Simone Verdi sembra aver smaltito completamente i suoi acciacchi. Secondo quanto riportato questa mattina da Repubblica Napoli, l’ex attaccante del Bologna è pronto al rientro tra i convocati dopo due mesi di stop. Ultima partita giocata: Udinese-Napoli del 20 ottobre, pochi minuti in campo prima dell’uscita per infortunio. Allora si trattò di un problema ...

Biglietti Napoli-Spal - come acquistare i tickets per la sfida del San Paolo del 22 dicembre : Sabato 22 dicembre (ore 15.00) si giocherà Napoli-Spal, match valido per 17^ giornata della Serie A 2018-2019. Allo Stadio San Paolo i partenopei cercheranno di regalare una grande gioia al proprio pubblico in prossimità delle festività natalizie: gli azzurri, reduci dalla vittoria in extremis sul campo del Cagliari grazie alla quale sono riusciti a confermarsi al secondo posto in classifica a otto punti di distacco dalla capolista Juventus, ...

Napoli - Verdi pronto a tornare in campo con la Spal : Come riporta il Corriere dello Sport : ' Ancelotti ha lasciato liberi i calciatori e Castel Volturno riapre praticamente oggi, per preparare la prossima gara, quella di sabato prossimo, quella nella quale l'allenatore dovrebbe ...

Serie A Chievo - Di Carlo : «Spal avversario più insidioso di Napoli e Lazio» : VERONA - Dopo tre pareggi consecutivi, Domenico Di Carlo vuole ottenere la prima vittoria alla guida del Chievo contro la Spal : "E' stata una buona settimana di lavoro, continua a crescere la fiducia ...

Napoli-Spal - biglietti in vendita da domani : curve a 12 euro : La prossima in casa Il Napoli ha annunciato l’inizio della campagna di vendita dei biglietti per il prossimo match interno. Napoli-Spal si giocherà sabato 22 Dicembre 2018 alle ore 15.00, e sono stati predisposti prezzi popolari. Sotto, il listino completo. Qui, sul sito del Napoli, tutte le informazioni per la vendita. Tribuna Posillipo: 35,00 euro; Tribuna Nisida: 25,00 euro; Tribuna Family: 10,00 euro (Adulto)/ 5,00 euro (Under ...

Napoli - passi in avanti per il giocatore della Spal : Come riporta il Corriere dello Sport , infatti, la società è in prima linea per l'acquisto di Manuel Lazzari , terzino della Spal, autentica rivelazione di questa stagione. Con la probabile partenza ...

Juve-Spal - cori contro Napoli e Firenze : ANSA, - TORINO, 24 NOV - cori contro Napoli e Firenze nella curva sud dell'Allianz Stadium, durante Juventus-Spal. I gruppi degli ultrà bianconeri hanno intonato i soliti cori denigratori contro i ...

Ronaldo e Mandzukic stendono la Spal : Juve a 37 punti - + 9 sul Napoli : Vola la Juventus di CR7. Nella seconda gara del sabato gli uomini di mister Allegri hanno battuto 2-0 i ferraresi

Spal - il presidente Colombarini fissa il prezzo per Lazzari : “il Napoli lo vuole? Sborsi 20 milioni” : Manuel Lazzari è considerato un vero e proprio tesoro dalla Spal, il presidente Colombarini ha fissato il prezzo per il cartellino del difensore “Lazzari al Napoli? Io posso dire che Lazzari che è un giocatore che è con noi da sei anni. Quest’anno è cresciuto in maniera eccezionale. Tutti avevano il dubbio che Lazzari fosse un giocatore idoneo alla categoria che la Spal ogni volta si preparava ad affrontare, invece è cresciuto ...

Napoli - Ancelotti categorico : “Fermare le partite se arrivano insulti dagli Spalti” : Il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, ripercorrendo le sue esperienze all’estero nel dibattito tecnico tra gli allenatori all’Auditorium di Coverciano trasmesso da RaiSport in occasione della Panchina d’Oro, ha parlato della situazione culturale italiana, deficitaria rispetto al resto d’Europa: “In Italia, a livello di cultura siamo indietro, pensiamo ancora che una partita di calcio sia una battaglia, ...

