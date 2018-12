Spagna | il giallo della giovane prof trovata morta | il killer ha confessato

Spagna - il giallo di Laura Luelmo : ritrovata morta la giovane insegnante scomparsa : Laura Luelmo, giovane insegnante originaria di Zamora (città nel nord ovest della Spagna, poco distante al confine con il Portogallo) è stata ritrovata senza vita, nella mattinata di oggi, in una zona boschiva nei pressi di El Campillo, comune in provincia di Huelva, in Andalusia. La donna, 26 anni, aveva fatto perdere le sue tracce mercoledì 12 dicembre. Aveva fatto perdere le sue tracce mercoledì Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 17 ...