Sondaggi | Lega resta primo partito ma cala 31 | 4% | mentre il M5s sale al 27 | 9% Accordo

Sondaggi politici/ Lega stabile a +7% sul M5s : consenso del Centrodestra 'unito' al 48% - Di Maio 'trema' : Sondaggi politici, analisi sul Governo e intenzioni di voto: Lega vale 7% più del M5s, Di Maio trema anche per la crescita del Centrodestra al 48%

Sondaggi - la trattativa con l’Ue non nuoce al governo : Lega e M5s valgono il 59%. Calano le opposizioni : Pd sotto il 17% : Il dibattito con la commissione Ue sulla manovra non fa male al governo: tutt’altro. Sia la Lega che il Movimento 5 stelle crescono. Lo rileva il Sondaggio settimanale di Swg per il Tg La7. Il Carroccio è dato al 32%, con un punto in più rispetto a una settimana fa. Guadagna uno 0,3% in sette giorni anche il Movimento 5 stelle, che oggi sarebbe scelto dal 26,5% degli elettori. In totale dunque i due partiti di governo sfiorerebbero il ...

Sondaggio Swg : Lega supera di 6 punti il M5S - italiani critici verso manovra : Nuovo Sondaggio politico di Swg diffuso dal tg La7 il 10 dicembre: ancora una volta la Lega saldamente sopra il Movimento 5 Stelle con il 32 per cento, mentre i pentastellati si fermano al 26,2 per cento, a seguire tutti gli altri partiti. La fiducia al governo è ancora alta ma gli italiani sono più critici verso la nuova manovra economica e dopo la bocciatura da parte dell' UE sperano in una mediazione. La Lega si conferma primo partito, scende ...

Sondaggi : Lega stabile al 32% - M5s cala nelle intenzioni di voto. Sale la sfiducia verso la manovra : La Lega continua a essere il primo partito, alta e stabile al 32%. Il Movimento 5 Stelle, invece, scende di un punto e un decimale e si assesta al 26,2. Tra i due alleati ci sono ormai sei punti di stacco, e il consenso per il governo in carica è oltre il 58%. Sono i dati dell’ultimo Sondaggio di Swg, diffusi dal TgLa7 il 10 dicembre. Dalla rilevazione emerge che il Pd è stabile al 17,5 (-0,1 rispetto al 3 dicembre), Forza Italia cresce di ...

Sondaggio Swg - Enrico Mentana spaventa Matteo Salvini : il 53% che inquieta la Lega : Per onor di cronaca, il Pd perde lo 0,1% e scende al 17,5%; Forza Italia sale dello 0,5% all'8,7% e Fratelli d'Italia cresce dello 0,4% assestandosi al 3,7 per cento. Ma le notizie meno buone, per ...