Snowboard – Opening femminile a Cervinia | splendida partenza per l’Italia! Moioli | Brutto

(Di giovedì 20 dicembre 2018) L’Italia parte forte nell’dicrosse Belingheri nella top 5, qualificata alle finali di venerdì anche Francesca Gallina Laè ottima e più di così era impossibile chiedere. Nella tappa inaugurale di, le azzurre dellocross danno spettacolo nelle qualificazioni e in tre si piazzano nella top 5 della graduatoria: la campionessa olimpica Michelacentra il secondo tempo in 1’22″89 alle spalle della francese Nelly Moenne Loccoz, prima con 43 centesimi di vantaggio; al terzo posto Raffaellain 1’23″16 davanti alla ceca Eva Samkova, una delle avversarie più pericolose, quinta Sofia Belingheri in 1’23″47.Le tre azzurre hanno gareggiato solo nella run 1, così come Francesca Gallina, dodicesima in 1’25″68 e anche lei qualificata ...