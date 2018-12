Sla | un potenziale farmaco contro le forme ereditarie

wired

(Di giovedì 20 dicembre 2018)La sclerosi laterale amiotrofica, purtroppo, resta ancora senza una cura. Ma la ricerca continua a lavorare senza sosta, e i risultati iniziano a farsi interessanti. Una novità importante arriva ad esempio dai laboratori dello Scripps Research, dove è stato identificato unestremamente promettente, potenzialmente in grado di colpire la malattia alla radice: bloccando i processi molecolari che danno origine alledi questa patologia.Che ilsia rivolto allefamiliari di Sla è una precisazione necessaria, perché si tratta di una malattia che nella maggior parte dei casi emerge in forma sporadica, cioè in assenza di fattori di rischio genetici. Solo in un caso ogni 10, più o meno, la Sla colpisce più volte all’interno di una stessa famiglia. Ma detto questo, trovare una terapia risolutiva per questesarebbe comunque un traguardo ...