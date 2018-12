Skicross – Secondo posto per Klotz nelle qualificazioni di San Candido

Skicross - Coppa del Mondo San Candido 2018 : Fanny Smith e Bastien Midol in testa nelle qualificazioni per la gara di domani. Siegmar Klotz ottimo secondo! : Si è conclusa da poco la prima delle due qualificazioni in programma oggi a San Candido, in Trentino Alto Adige (Italia), per la seconda tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Skicross. Gli atleti si sono contesi l’accesso alle batterie della gara di domani, mentre più tardi, alle ore 13.30, scatteranno le qualificazioni per la gara di sabato 22 dicembre. Grande prestazione in campo maschile per l’azzurro Siegmar Klotz. Il 31enne ...