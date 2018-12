Siria | il tradimento multiplo di Donald Trump

huffingtonpost

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Esulta Erdogan che ha la luce verde per "spianare" i curdi-ni. Scatta l'allarme rosso a Gerusalemme. Mentre per le forze curdo-ne è una "pugnalata alla schiena". E quel rompete le righe spiazza e irrita Parigi e Londra. "Abbiamo sconfitto l'Isis in", affermasu Twitter, spiegando che la lotta all'Isis era "l'unica ragione di essere lì".Secondo il Wall Street Journal il ritiro è stato deciso dastesso a seguito di una conversazione con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che considera dei "terroristi" le Forze democratichene, a guida curda e sostenute dagli Usa. A confermarlo, pur senza entrare nei dettagli, è il portavoce del Pentagono colonnello Rob Manning, il quale ha affermato che Turchia è Stati Uniti sono in pieno accordo sul da farsi per garantire la sicurezza nel nord sella. Il portavoce del ...