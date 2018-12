Siamo più felici nel fare un regalo che nel riceverlo

Roma - Pallotta detta le regole : 'Non Siamo soddisfatti - per chi non si impegna non ci sarà più posto' : Per questo Pallotta ha chiesto di fare quadrato, chiamando in causa tutte le componenti del mondo Roma: "Il nostro unico obiettivo è di migliorare in tutto quello che facciamo e ci lavoreremo tutti ...

Moscovici : buone speranze per l'accordo con l'ItaliaMoavero : Siamo più vicini -Salvini : fatto il possibile : Il commissario europeo agli Affari economici si è detto "ottimista" sulla possibilità di trovare un accordo con il nostro Paese. Salvini: "Abbiamo fatto il possibile, ora ci aspettiamo buonsenso da Bruxelles"

Le ragazze del Nantes : Siamo troppo forti - non giochiamo più : Si sono autoeliminate per manifesta superiorità. troppo forti per tutto. Succede in Francia: una squadra di ragazze Under 15 – Siamo a Nantes – si iscrive al campionato di calcio femminile, gioca tre partite, segna 95 (novantacinque!!!) gol, ne subisce uno e alla fine decide di finire là. Grazie, ma non ce la facciamo più ad umiliare le avversarie. E chi si diverte? Così i dirigenti decidono di sospendere l’attività e di ...

Tim : Vivendi - cda non più rappresentativo - noi non Siamo fondo speculativo : Il consiglio di amministrazione di Telecom Italia, secondo Vivendi, "non è più rappresentativo degli interessi e delle aspettative di tutti gli azionisti che hanno votato in favore delle lista presentata da Elliott sull'assunto che la società sarebbe stata guidata da Amos Genish (che era stato confermato da circa il 98% degli azionisti votanti in assemblea) con il supporto di un consiglio di amministrazione effettivamente ...

“Meno compiti - più vita”. E noi in fondo Siamo d’accordo col ministro : Una decisione che fa discutere quella avanzata dal ministro dell’istruzione Bussetti e motivata ai microfoni di Un giorno da pecora. Un appello al corpo docenti, che si concretizzerà in una circolare, il cui contenuto sarà: meno compiti per le vacanze di Natale. Lasciamo i ragazzi liberi di riposarsi, trascorrere del tempo con la propria famiglia e di fare altre cose: leggere, muoversi, vedere mostre. In pratica: riposo, tempo per la ...

Dl Sicurezza - Sprar : “Migliaia in strada - non sappiamo più cosa posSiamo fare”. A giorni nuovo decreto del Viminale : Il primo indiscutibile effetto del decreto Sicurezza appena entrato in vigore è aver reso più incerto sia per gli operatori sia per i migranti il sistema di accoglienza. “C’è una situazione di indefinitezza – spiega Daniela Di Capua, direttrice del Servizio centrale dello Sprar (Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati), cioè fino all’attuale governo il sistema d’accoglienza “ordinario”- è molto chiaro cosa non possiamo più ...

L’onda dei No Tav invade Torino : “Siamo più noi delle madamine” : Un po’ di enfasi non guasta mai. Doriana Tassotti, pasionaria No Tav, alle otto di sera dice: «E che dovevamo fare di più? Quando la testa del corteo era già arrivata, la coda stava ancora partendo. Atro che i Sì Tav: eravamo molti più». Ora, non è proprio così, nel senso che quando la testa è arrivata a destinazione la coda era più o meno a metà p...

Padova. Il Messaggero di Sant’Antonio chiude : “Siamo il mensile più letto d’Italia” : La rivista edita dai frati della Basilica antoniana della rivista e distribuita in tutto il mondo con record di abbonamenti chiude i battenti e licenza 7 giornalisti. Scende in campo il sindacato dei giornalisti a sostegno dei colleghi.Continua a leggere

Juventus-Inter - il primo Derby d’Italia da presidente per Zhang : “noi fiduciosi - Siamo sempre più forti” : Steven Zhang, da qualche mese presidente dell’Inter, si appresta a vivere il primo Derby d’Italia da n°1 dei nerazzurri: la sfida alla Juventus è lanciata Ormai è quasi tutto pronto per la supersfida di venerdì notte: all’Allianz Stadium si gioca Juventus-Inter. Vista la rivalità che lega le due squadre, la partita che è definita ‘il Derby d’Italia’ non può essere un match come tutti gli altri, per ...

Muse : le anticipazioni sul tour 2019. 'Saranno concerti più 'umani'. Ma Siamo una specie in via d'estinzione' : "Al momento siamo interessati a realizzare spettacoli che coinvolgano altre persone oltre a noi", ha spiegato Bellamy: "Non ci saranno balletti, ma cose come coreografie teatrali, o qualcosa del ...

Conte : Siamo per accordo Ue. Tria alla Camera : dialogo con Ue sempre più costruttivo : Il ministro dell’Economia Tria in commissione Bilancio alla Camera per una comunicazione (non un’audizione) sulla trattativa con l'Ue e la rimodulazione del deficit. Intanto, il premier Giuseppe Conte assicura che «il governo è impegnato affinché la discussione con Bruxelles sulla legge di Bilancio si chiuda favorevolmente» e che si sta «lavorando» per il calo dello spread...

A Torino maxi raduno di Babbi Natale per i bambini malati : “Siamo più di 20mila” : Successo per il raduno dei Babbi Natale, organizzato dalla Fondazione Forma per i piccoli pazienti dell'ospedale pediatrico Regina Margherita. Oltre 20mila le presenze per raccogliere fondi necessari ad ammodernare i macchinari di risonanza magnetica. Il sindaco Appendino: "Questo evento prova che la città di Torino c'è e risponde sempre".Continua a leggere

WMO : il 2018 il 4° anno più caldo di sempre - “non Siamo sulla strada per fermare l’aumento delle temperature” : L’Organizzazione Meteorologica Mondiale (World Meteorological Organization, WMO) ha reso noto che il 2018 si avvia ad essere il quarto anno più caldo di sempre, o per meglio dire, dalla seconda metà dell’800, quando hanno avuto inizio le rilevazioni scientifiche delle temperature. Secondo l’Agenzia ONU la temperatura media globale nei primi 10 mesi dell’anno è stata di circa +1°C superiore a quella dell’era ...

Burioni : “Alberto e Piero Angela sono immensamente più bravi di me - i loro programmi mi arricchiscono - ma non Siamo in concorrenza” : Riguardo il tema della divulgazione scientifica, il Prof. Roberto Burioni è intervenuto questa mattina nel corso del programma Genetica Oggi condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus. “Ero indeciso su cosa fare della mia pagina facebook, avevo nell’animo l’idea di chiuderla e di ricominciare con la mia vera attività. Poi ho pensato che sarebbe stato un peccato disperdere il rapporto di fiducia che sono stato in grado di ...