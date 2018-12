Sesso e Potere | nuovo rischio impeachment per Trump

huffingtonpost

(Di giovedì 20 dicembre 2018) L'ipotesi di unSexgate, a vent'anni dal caso Clinton-Lewinsky, fa tremare ancora la Casa Bianca. Negli Stati Uniti l'è una cosa seria. I governi da quelle parti non cadono con la stessa frequenza con cui ciò accade, per esempio, in Italia. Per questo la politica si accende quando si parla di una possibile messa in stato di accusa del presidente Donald, tornata viva dopo la condanna a tre anni del suo tuttofare Michael Cohen pronunciata lo scorso 12 dicembre.Nella storia americana sono solo tre i casi in cui un presidente ha dovuto rispondere dei propri crimini di fronte al Senato. Il caso di Nixon e dello scandalo Watergate (da cui hanno preso il nome tutti i –gate successivi) è sui generis, visto che il presidente ha scelto di dimettersi prima che il procedimento avesse inizio.Il caso più famoso è certamente quello ...