Serie B | Ascoli-Brescia | l' anticipo della 17^giornata in diretta tv su Rai Sport

(Di giovedì 20 dicembre 2018), partita ricca di fascino con precedenti anche in massima(negli anni ’80), è l'diB che venerdì sera al ‘Del Duca’ diaprirà ladi campionato. La compagine marchigiana è decimaclasse con 20 punti a due lunghezze dai play off, ma non attraversa un grandissimo momento, avendo ottenuto un solo successo nelle ultime cinque uscite. E’ invece in gran spolvero il; reduce da tre vittorie di fila la squadra allenata da Eugenio Corini è salita fino al secondo posto a -3 dalla capolista Palermo.Le rondinelle possono inoltre vantare il miglior attacco del torneo (30 reti) e il capocannoniere dello stesso, Alfredo Donnarumma (14 gol in 13 partite giocate). In trasferta, però, un solo successo in sette gare per i lombardi, mentre i bianconeri marchigiani di Vincenzo Vivarini in casa sanno farsi rispettare (4 vittorie, 3 pareggi ...