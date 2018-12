Serie A | le designazioni arbitrali per la 17^ giornata

Arbitri Serie A - le designazioni della 17.a giornata : Arbitri Serie A– L’AIA ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la diciassettesima giornata di andata del Campionato di Serie A 2018/19. In scena la terzultima giornata dell’anno, l’ultima prima di Natale, per poi tornare in campo il giorno […] L'articolo Arbitri Serie A, le designazioni della 17.a giornata proviene da Serie A ...