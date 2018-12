Serie A | Juventus-Roma affidata a Massa Sassuolo-Torino a Banti

Serie A - Pruzzo presenta Juventus-Roma : Della partita e non solo ha parlato l'ex attaccante giallorosso Roberto Pruzzo, intervista dal Corriere dello Sport. Si inizia a parlare di Di Francesco e del suo possibile esonero in caso di ...

Biglietti Juventus-Roma - Serie A 2018-2019 : come acquistare i tickets per il match dell’Allianz Stadium : Il Natale si avvicina e all’Allianz Stadium di Torino vi sarà un regalo gradito agli appassionati di calcio: l’eterna sfida tra Juventus e Roma, tra modi diversi di vivere il “Pallone”.Tutto questo però non conterà perché il 22 dicembre alle ore 20.30, nella partita valida per la 17esima giornata del campionato di Serie A 2018-2019, si vuole scrivere una nuova storia e ognuno dei 22 uomini in campo vorrà ritagliarsi un ...

Tutte le quote della giornata di Juventus-Roma - 17° di Serie A : Pronostico decisamente chiuso per la Roma di fine anno 2018 in casa della Juve-rullo compressore delle ultime stagioni, che ha ormai in testa di centrare il super-record di otto scudetti di seguito. Allo Juventus stadium non è mai facile per nessuno e la Roma tradizionalmente fatica. Figurarsi questa Roma ondivaga e piena di contraddizioni che, col suo rendimento incostante, ha messo a serio rischio la posizione di Eusebio Di Francesco. Il ...

Serie A - Juventus-Roma : sabato 22 dicembre in diretta tv su Dazn : Nel weekend si giocherà la 17ª giornata del campionato di Serie A. Il calendario proporrà un interessante big match per la serata di sabato 22 dicembre. A sfidarsi saranno Juventus e Roma. La partita verrà giocata alle ore 20.30 all’Allianz Stadium di Torino. I tifosi potranno vederla in diretta tv e streaming esclusivamente su Dazn. I bianconeri sono reduci dalla vittoria nel derby per 0-1. A segno Cristiano Ronaldo su rigore. I giallorossi, ...

Ghirelli (Pres.Lega Pro) : “Stiamo organizzando un confronto alla Juventus per tutti i club di Lega Pro con i loro Presidenti per una riflessione sulle seconde squadre nel campionato Serie C” : “Oggi doveva essere presente il Presidente Agnelli, che ero andato a trovare a Torino, il 7 dicembre scorso. E’ dovuto andare in UEFA, ma sarà presente la prossima volta. Stiamo organizzando un confronto alla Juventus per tutti i club di Lega Pro con i loro Presidenti per una riflessione sulle seconde squadre nel campionato Serie C, in particolare, sui punti di forza e sulle criticità. L’invito arriva direttamente dal Presidente Andrea ...

Cagliari-Napoli 0-1 - Serie A : punizione stellare di Milik al 91' - azzurri a -8 dalla Juventus : Il Napoli ha sconfitto il Cagliari per 1-0 nel match valido per la 16^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio, i partenopei si sono imposti alla Sardegna Arena grazie a una punizione stellare di Milik al 91′ e così rimangono al secondo posto in classifica a otto punti di distacco dalla Juventus che dunque deve rimandare la festa per la conquista del platonico titolo d’inverno. Il Cagliari staziona invece in tredicesima posizione ...

Serie C - Juventus U23-Gozzano 0-0 : bianconeri stoppati in casa. Carrarese-Siena 1-2 : ALESSANDRIA - Juventus U23 e Gozzano non vanno oltre lo 0-0 . Poche occasioni da entrambe le parti, da segnalare un gol annullato a Palazzolo per gli ospiti, a 7' dal termine. Con questo punto i ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : la Juventus sbanca la Dacia Arena - bianconere in vetta alla classifica : Nel posticipo domenicale della decima giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A è la Juventus di Rita Guarino che può esultare. Le bianconere si sono imposte con il punteggio di 2-0 alla Dacia Arena di Udine contro il Tavagnacco. Le marcature sono state messe a segno entrambe da Cristiana Girelli, autrice di una grande partita. Una doppietta che ha permesso alla Vecchia Signora di conquistare la vetta della classifica generale, a ...

Diretta Juventus U23-Gozzano/ Streaming video e tv : risultato - altro derby piemontese! - Serie C - gir. A - : Diretta Juventus U23-Gozzano, info Diretta Streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella diciassettesima giornata del girone A di Serie C

Pagelle/ Torino-Juventus - 0-1 - : Fantacalcio - i voti della partita - Serie A 16giornata - : Pagelle Torino-Juventus , 0-1, : Fantacalcio, i voti del derby della Mole, valevole per la 16giornata di Serie A. Con la firma di Cristiano Ronaldo.

Calcio - Serie A 2018-2019 : Torino-Juventus 0-1. Cristiano Ronaldo dal dischetto decide il derby della Mole : Cristiano Ronaldo toglie le castagne dal fuoco e regala alla Juventus la vittoria numero 15 nelle prime sedici giornate di campionato: è sua infatti la rete dal dischetto al 70′ che decide il derby della Mole, lasciando a mani vuote il Torino, che nell’arco della sfida si era ben comportato al cospetto della Vecchia Signora. Nel primo tempo è la Juventus la prima a rendersi pericolosa, ma al 15′ Sirigu dice no a Ronaldo che ...

Serie A - anticipo Torino-Juventus 0-1 : 22.29 Quindicesima vittoria su sedici giornate per la Juventus capolista imbattuta. Torino battuto di misura nel derby in casa granata: decide Cristiano Ronaldo su rigore. Il Napoli ora è sotto di 11 punti. Granata fermi a quota 22. Al 15' CR7 impegna Sirigu,che già dolorante, al 20' abbandona per Ichazo. Al 33' Perin anticipa Baselli dopo torre di Belotti su punizione di Ansaldi. Ripresa.Pochi sussulti fino al rigore:Zaza indietro per Ichazo ...

Serie A - Torino-Juventus : formazioni ufficiali - diretta dalle 20.30 e dove vederla in tv : TORINO - L'attesa sta per finire: stasera c'è Torino-Juventus , ore 20.30,, un derby della Mole che si annuncia entusiasmante con i granata in lotta per l'Europa e i bianconeri di Cristiano Ronaldo ...