Seri C | caos fideiussioni | l’importante precisazione dell’avvocato Di Cintio

Caos Serie B e Serie C - l’avvocato Di Cintio a CalcioWeb si sbilancia sul format : “ecco il percorso da intraprendere attraverso le promozioni” : Nella giornata di ieri si è tenuto a Reggio Calabria un importante Convegno intitolato ‘La Storia Amaranto’, tanti gli argomenti trattati in particolar modo dalla storia del club amaranto, alla situazione attuale con la Reggina in grave situazione economica e con l’addio del presidente Praticò ed il periodo del fallimento dell’era Lillo Foti. Tanti gli ospiti della curatela del fallimento della Reggina Calcio SpA il ...

Caos Var - la Serie A chiede il cambio di protocollo a Rosetti e Collina : L’articolo di Repubblica Ieri è stata la giornata di Atalanta-Napoli e del Pallone d’Oro, ma anche del paradosso-Var. Mentre il calcio italiano si interrogava sull’errore di Rocchi e Fabbri in Roma-Inter, la Uefa ufficializzava l’implementazione della tecnologia di supporto arbitrale in Champions League, già a partire dagli ottavi di quest’anno. Insomma, sembra finita la luna di miele tra il nostro campionato e il ...

Caos Serie B - la lettera del presidente dell’Entella Gozzi : La Virtus Entella scenderà regolarmente in campo contro il Pisa nel match di Serie C Girone A, la conferma arriva dal presidente Gozzi. “Oggi pomeriggio ho incontrato i miei ragazzi. Da lontano mi era difficile intuire i motivi della protesta e confrontandomi con loro ho capito che il voler alzare le mani e fare un passo indietro voleva essere uno strumento per evidenziare, in modo clamoroso, l’ingiustizia che l’Entella sta vivendo, ...

Ripescaggi Serie B : caos totale - i giocatori pronti allo sciopero : Ripescaggi Serie B- I giocatori dell’Entella sono pronti a scioperare e a non scendere in campo domenica nella sfida di Lega Pro con il Pisa. Lo scrivono con un comunicato in cui si annuncia la pesante protesta auspicando che la Lega Pro “posto il preavviso di sciopero, possa deliberare entro domani il rinvio della gara Virtus Entella-Pisa, in modo da evitare l’esercizio del diritto di sciopero che i calciatori sono ...

Caos Serie B - l’Entella prepara una protesta clamorosa : Caos Serie B, LA protesta DELL’ENTELLA – Non si placano le polemiche che riguardano il campionato di Serie B, in particolar modo situazione sempre più delicata dopo la decisione del Consiglio Federale che ha bloccato i ripescaggi nel torneo cadetto e confermato il campionato a 19 squadre. Spera ancora nella riammissione l’Entella, l’udienza davanti il Tar è prevista il 6 novembre e non sono da escludere colpi di ...

Caos Serie B - parla il presidente Balata : “aspettiamoci di tutto il 15 novembre” : Caos Serie B, il 15 novembre sarà una giornata fondamentale per la questione ripescaggi, anche se il torneo è iniziato ormai da mesi “Il consiglio federale con Gravina? Fare la pecora nera non mi piace. Non ci tengo molto. Il presidente è stato assolutamente gentile, accogliente. Ha condotto il consiglio federale con grande personalità e serenità. Non c’è stato alcun problema. La Serie B adesso a 19 squadre in modo definitivo? ...

Caos Serie B e Serie C - dalla prossima stagione il campionato cadetto tornerà a 22 squadre : aumenta il numero delle promozioni [DETTAGLI] : Gli ultimi mesi sono stati caldissimi per i campionati di Serie B e Serie C tra fallimenti, ripescaggi e sentenze, il Caos è stato clamoroso, è andata in scena una delle pagine più brutte del calcio italiano. Dopo la sentenza del Tar che aveva riportato il torneo cadetto a 22 squadre è arrivata la sentenza del Consiglio di Stato che ha nuovamente ribaltato tutto e riportato nuovamente il campionato cadetto a 19 squadre, il Consiglio ...

Caos Ripescaggi Serie B - una squadra non ci sta e chiede il rinvio delle partite : “Al presidente Gabriele Gravina ricordiamo che martedì prossimo 6 novembre il Tar si pronuncerà sulla nostra richiesta di sospensiva degli incomprensibili dinieghi di Figc e Lega di B: per questo chiediamo di rinviare la gara contro il Pisa, (fissata a sorpresa dalla Serie C per domenica prossima 4 novembre), a dopo il pronunciamento del Tar. Poche ore di attesa, dopo che il nostro club aspetta di vedere applicati i propri diritti ...

Caos Serie B - la Virtus Entella tuona e scrive al presidente Gravina : Virtus Entella incredula per quanto sta accadendo nelle ultime settimane, una squadra ‘sballottata’ tra due campionati a suon di ricorsi “Al presidente Gabriele Gravina ricordiamo che martedì prossimo 6 novembre il Tar si pronuncerà sulla nostra richiesta di sospensiva degli incomprensibili dinieghi di Figc e Lega di B: per questo chiediamo di rinviare la gara contro il Pisa, (fissata a sorpresa dalla Serie C per domenica ...

Caos ripescaggi in Serie B : ecco la decisione della Ternana : “Arrivati a questo punto non e’ possibile attendere ulteriormente. E’ chiaro che abbiamo dovuto fare delle scelte e abbiamo scelto di ricominciare a giocare il campionato di Serie C da domenica. Andremo avanti nel girone B del campionato di Serie C e a questo punto lo faremo fino in fondo”: ecco le parole patron della Ternana, Stefano Bandecchi, il quale è intervenuto nel pomeriggio, con una nota, dopo la decisione ...

Caos Serie B - il Consiglio Federale della FIGC. LIVE : La prima grana da risolvere e i primi passi per una riforma del sistema. E' partita la fase operativa della Federcalcio targata Gabriele Gravina. Con il primo Consiglio Federale convocato dal neo ...

Caos Serie B - Balata alza la voce : “adesso basta - format a 19 squadre” : Mauro Balata, presidente della Lega B, ha definito aberrante ciò che sta accadendo attorno al campionato cadetto, il format è ancora “misterioso” “In Serie B non si tratta di un Caos, ma di una scelta fatta da 19 società in virtù di diritti conquistati sul campo, sanciti e verificati dalla Figc all’atto delle iscrizioni ai campionati. Siamo a un quarto della stagione, a metà del girone di andata, e ancora si parla ...

Allerta Meteo : caos maltempo - rinviata una partita di Serie D : A seguito della decisione della Protezione Civile e dell’ordinanza del sindaco di Messina, si comunica che la partita Messina-Castrovillari in programma alle 14.30 allo stadio Franco Scoglio è stata rinviata a data da destinarsi a causa delle avverse condizioni Meteorologiche che stanno interessando l’intera area dello Stretto. I tifosi che aveva acquistato il tagliando d’ingresso in prevendita possono recarsi – entro mercoledì – presso i ...

Caos in Serie B - Vrenna : “situazione surreale” : “Lasciateci giocare al calcio, non possiamo permetterci altro che mandare in campo i nostri calciatori”. Lo ha detto il presidente del Football Club Crotone e consigliere di Lega Gianni Vrenna, schierandosi al fianco della Lega B che e’ ricorsa al Consiglio di Stato contro il giudizio del Tar del Lazio che ha rimesso in discussione la composizione dell’attuale Serie B. “E’ una situazione quasi surreale ...