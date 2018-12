Senzatetto di Rimini vince 2700 euro e offre il pranzo a tutti i suoi amici clochard

huffingtonpost

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Sembra una favola di Natale, invece è realtà. Accade a, dove unha vinto 2.700e ha deciso regalare aiundi lusso a base di tartufo. Zelindo Fedrighetti ha 74 anni e ha deciso di condividere questo momento di gioia inattesa con gli ospiti della comunità Capanna di Betlemme. La storia è raccontata da Il Resto del Carlino:"Erano più partite e le ho azzeccate tutte. C'erano delle squadre italiane e straniere, un po' le conosco e sono riuscito are. Ma non è facile, il più delle volte si perde".Una parte della somma è stata usata da Zelindo per fare la spesa da offrire a 50: ha comprato un chilo di tartufo, sei chili di tagliolini e straccetti di vitello."E' unda re. Comunque mi hanno fatto un buon prezzo perché sono andato a comperarlo ad Acqualagna. Io ...