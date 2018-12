Se si ferma la Lombardia si ferma l' Italia

Unioncamare : Auricchio confermato presidente in Lombardia : Milano, 29 nov. (AdnKronos) - Il Consiglio di Unioncamere Lombardia ha confermato il presidente Gian Domenico Auricchio alla guida dell’ente per il prossimo triennio 2018 – 2021. Auricchio fra le molte cariche attualmente ricoperte, oltre che 'presidente della Camera di commercio di Cremona (dal 200

Lombardia : vitalizi ex consiglieri - confermato taglio del 10% per 5 anni (2) : (AdnKronos) - "La proroga sulle riduzioni dei vitalizi è indispensabile per il perseguimento dei tagli ai costi della politica. Tale percorso, peraltro, è coerente con quello parallelo iniziato dal nuovo Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati - sottolinea il consigliere segretario Dario Vio

Lombardia : vitalizi ex consiglieri - confermato taglio del 10% per 5 anni (3) : (AdnKronos) - In sede di votazione finale, il Consiglio ha espresso unanime via libera anche a un ordine del giorno presentato dal Partito Democratico (primi firmatari Fabio Pizzul e Jacopo Scandella) che chiede di istituire presso la Commissione competente uno specifico gruppo di lavoro con l’obiet