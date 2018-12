Scontro perenne Boeri | Rinvio delle assunzioni nella PA è gravissimo

huffingtonpost

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Ilpubblica amministrazione fino alla metà di novembre del 2019 contenuto nel maxi emendamento del Governo "è un fatto" che mette l'Inps in grave difficoltà di fronte alle sfide che dovrà affrontare a partire dall'introduzione di quota 100 e reddito di cittadinanza. Lo ha detto il presidente dell'Inps, Titoall'Ansa spiegando che si dovrà rimandare l'assunzione di 1.500 giovani per i quali è in corso un concorso, mentre 4.000 dipendenti dell'istituto potrebbero avere i nuovi requisiti per la pensione.Il Governo aveva parlato di "staffetta" tra giovani e anziani cona fronteuscite per il pensionamento con Quota 100 ma, da quanto si evince dal maxi emendamento, "non ci sarò nessuna staffetta, quando i giovani potranno entrare potrebbero non esserci gli anziani per formarli". ...