Sci | Hirscher vince a Saalbach

Sci alpino – Coppa del Mondo - Hirscher fenomenale : suo lo slalom di Saalbach : Hirscher, riscatto immediato a Saalbach: lo slalom è suo. Moelgg ancora undicesimo, l’Italia festeggia la “prima volta” di Vinatzer La pausa di Marcel Hirscher è durata 24 ore. Il fuoriclasse austriaco si riscatta subito nello slalom di Saalbach, disputato per recuperare quello cancellato in Val d’Isère, dopo il sorprendente sesto posto del gigante. Domina la prima manche, poi rallenta un po’ nella ...

Sci - Hirscher trionfa nello slalom a Saalbach. Moelgg undicesimo : SAALBACH, AUSTRIA, - Marcel Hirscher ha vinto lo slalom speciale di Saalbach , valido per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Il fuoriclasse austriaco, dopo aver dominato la prima manche, gestisce il vantaggio nella seconda, precedendo di 38 centesimi lo svizzero Loic Meillard e di 47 il ...

Sci alpino - Slalom Saalbach 2018 : Marcel Hirscher torna subito alla vittoria - nuovo podio per Meillard. 11° Moelgg - bene Vinatzer : Pronto riscatto di Marcel Hirscher. Dopo il sesto posto di ieri in gigante, il campione austriaco si è subito ripreso il gradino più alto del podio, vincendo lo Slalom di Saalbach e salendo a quota 63 nel numero dei successi in Coppa del Mondo. Hirscher aveva chiuso al comando nella prima manche, mentre nella seconda, nonostante una pista davvero ai limiti del praticabile, è riuscito a conservare parte del suo vantaggio, pur perdendo molto e ...

Slalom Saalbach : ha vinto Marcel Hirscher - Manfred Moelgg migliore azzurro! - Coppa del Mondo Sci - : Diretta Slalom Saalbach streaming video e tv, risultato della gara di Coppa del Mondo di sci alpino maschile: ha vinto Hirscher , oggi 20 dicembre, .

Sci alpino - Slalom Saalbach 2018 : Marcel Hirscher torna subito alla vittoria - nuovo podio per Meillard. 11° Moelgg - bene Vinatzer : Pronto riscatto di Marcel Hirscher. Dopo il sesto posto di ieri in gigante, il campione austriaco si è subito ripreso il gradino più alto del podio, vincendo lo Slalom di Saalbach e salendo a quota 63 nel numero dei successi in Coppa del Mondo. Hirscher aveva chiuso al comando nella prima manche, mentre nella seconda, nonostante una pista davvero ai limiti del praticabile, è riuscito a conservare parte del suo vantaggio, pur perdendo molto e ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher inizia a fare il vuoto : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Slalom Saalbach streaming video Rai : Hirscher nettamente in testa! - Coppa del Mondo Sci - : Diretta Slalom Saalbach streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci alpino maschile: favoriti e azzurri , oggi 20 dicembre, .

Sci alpino – Coppa del Mondo : Hirscher non si smentisce - primo nella prima manche dello slalom di Saalbach : Hirscher prova a riscattarsi subito a Saalbach: nettamente in testa dopo la prima manche dello slalom. Moelgg è tredicesimo, anche Vinatzer tra i primi trenta Marcel Hirscher prova a riscattare subito il mezzo passo falso del gigante e a Saalbach è nettamente in testa dopo la prima manche dello slalom programmato dalla FIS come recupero di quello cancellato in Val d’Isère. L’austriaco fa impazzire i propri tifosi ...

LIVE Sci alpino - Slalom Saalbach 2018 in DIRETTA : seconda manche - Marcel Hirscher pronto al riscatto - Matt e Kristoffersen provano il colpo : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda manche dello speciale di Saalbach, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. La prima manche ha visto la riscossa di Marcel Hirscher dopo la opaca prova di ieri nel gigante. Il campione austriaco ha chiuso con il tempo di 56.52, staccando Michael Matt di 52 centesimi e Henrik Kristoffersen di 59. Quarta posizione per Felix Neureuther a 78, quinta per Ramon Zenhausern a 83, sesta per Andre ...

Sci alpino - Slalom Saalbach 2018 : Marcel Hirscher torna a dominare nella prima manche - 13° Manfred Moelgg - Vinatzer qualificato : Dopo la opaca prova di ieri nel gigante, Marcel Hirscher si riscatta prontamente e vola nella prima manche dello speciale di Saalbach, Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. L’illustre padrone di casa ha saputo destreggiarsi al meglio tra i pali stretti, conducendo tutta la prova nella maniera migliore, lasciando qualche centesimo sul tracciato solamente nell’ultimo tratto, e dimostrando di non volere ...

Sci - slalom a Saalbach : Hirscher domina la prima manche : Guai a stuzzicare Marcel Hirscher. Dopo il flop nel gigante di ieri, il fuoriclasse austriaco s'impone nel primo atto dello slalom con una gara quasi perfetta, attaccando dall'inizio alla fine, ...

LIVE Sci alpino - Slalom Saalbach 2018 in DIRETTA : prima manche - Hirscher nettamente al comando. Moelgg tredicesimo - uScito Gross : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche dello Slalom di Saalbach, gara valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Operazione riscatto per Marcel Hirscher, solamente sesto nel gigante di ieri. Il campione austriaco ha mancato clamorosamente il podio, ma oggi tra i rapid gates vuole tornare immediatamente sul gradino più alto. E’ ovviamente lui il grande favorito, avendo anche vinto a Levi in quello che ...

LIVE Sci alpino - Slalom Saalbach 2018 in DIRETTA : prima manche - Hirscher nettamente al comando : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche dello Slalom di Saalbach, gara valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Operazione riscatto per Marcel Hirscher, solamente sesto nel gigante di ieri. Il campione austriaco ha mancato clamorosamente il podio, ma oggi tra i rapid gates vuole tornare immediatamente sul gradino più alto. E’ ovviamente lui il grande favorito, avendo anche vinto a Levi in quello che ...

LIVE Sci alpino - Slalom Saalbach 2018 in DIRETTA : prima manche - Hirscher per il riscatto. Azzurri per l’impresa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche dello Slalom di Saalbach, gara valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Operazione riscatto per Marcel Hirscher, solamente sesto nel gigante di ieri. Il campione austriaco ha mancato clamorosamente il podio, ma oggi tra i rapid gates vuole tornare immediatamente sul gradino più alto. E’ ovviamente lui il grande favorito, avendo anche vinto a Levi in quello che ...