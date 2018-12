Sci alpino – Coppa del Mondo | Hirscher non si smentisce | primo nella prima manche dello

LIVE Sci alpino - Slalom Saalbach 2018 in DIRETTA : seconda manche - Marcel Hirscher pronto al riscatto - Matt e Kristoffersen provano il colpo : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda manche dello speciale di Saalbach, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. La prima manche ha visto la riscossa di Marcel Hirscher dopo la opaca prova di ieri nel gigante. Il campione austriaco ha chiuso con il tempo di 56.52, staccando Michael Matt di 52 centesimi e Henrik Kristoffersen di 59. Quarta posizione per Felix Neureuther a 78, quinta per Ramon Zenhausern a 83, sesta per Andre ...

Sci alpino - Coppa Europa Zauchensee 2018 : doppietta austriaca nel SuperG - con Elisabeth Reisinger che vince davanti a Heider - settima Federica Sosio : doppietta austriaca nel SuperGigante di Zauchensee, in Austria, valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2018-19. Il successo, infatti, è andato a Elisabeth Reisinger con il tempo di 1:12.68 al termine di una prova letteralmente dominata, nella quale ha rifilato ben 61 centesimi alla connazionale Michaela Heider, mentre sul gradino più basso del podio troviamo la svizzera Luana Fleutsch a 66. Quarta posizione per la connazionale Nathalie ...

Sci alpino - Slalom Saalbach 2018 : Marcel Hirscher torna a dominare nella prima manche - 13° Manfred Moelgg - Vinatzer qualificato : Dopo la opaca prova di ieri nel gigante, Marcel Hirscher si riscatta prontamente e vola nella prima manche dello speciale di Saalbach, Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. L’illustre padrone di casa ha saputo destreggiarsi al meglio tra i pali stretti, conducendo tutta la prova nella maniera migliore, lasciando qualche centesimo sul tracciato solamente nell’ultimo tratto, e dimostrando di non volere ...

LIVE Sci alpino - Slalom Saalbach 2018 in DIRETTA : prima manche - Hirscher nettamente al comando. Moelgg tredicesimo - uscito Gross : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche dello Slalom di Saalbach, gara valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Operazione riscatto per Marcel Hirscher, solamente sesto nel gigante di ieri. Il campione austriaco ha mancato clamorosamente il podio, ma oggi tra i rapid gates vuole tornare immediatamente sul gradino più alto. E’ ovviamente lui il grande favorito, avendo anche vinto a Levi in quello che ...

Sci alpino - Elena Fanchini : “Ci vorranno parecchi mesi di riabilitazione ma proverò a fare un’altra stagione” : Dopo la battaglia contro la malattia, la vita ha posto un’altra sfida ad Elena Fanchini, che nella brutta caduta rimediata nella trasferta nordamericana della Coppa del Mondo di sci alpino ha riportato numerose fratture ed un problema ai legamenti del ginocchio che potrebbe necessitare di intervento chirurgico. L’azzurra si è confidata a “La Gazzetta dello Sport“. L’italiana ha voglia di tornare a gareggiare nel ...

Sci alpino oggi - Slalom Saalbach 2018 : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : Si conclude ufficialmente la due-giorni di Saalbach, in Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. La località nel distretto di Zeel am See sarà palcoscenico della seconda delle due gare tecniche, lo speciale odierno, dopo lo speciale di ieri. Sulle nevi austriache il grande favorito sarà, come sempre, il padrone di casa Marcel Hirscher, che proverà a sfruttare il suo terreno di caccia preferito per arrivare a Natale con già ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Scatto di Zan Kranjec nel gigante : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Domina Mikaela Shiffrin : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldue nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino - Slalom Saalbach 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orario e tv : Giovedì 20 dicembre si disputerà lo Slalom maschile di Saalbach, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Prova tra i pali stretti in terra austriaca, Marcel Hirscher è il grande favorito della vigilia e cerca un pronto riscatto dopo il deludente gigante che ha aperto la due giorni casalinga. Il beniamino di casa se la dovrà vedere soprattutto col norvegese Henrik Kristoffersen ma non mancheranno altri pretendenti al podio. ...

Sci alpino – Coppa Europa : Razzoli riassapora il podio dopo otto anni - l’azzurro secondo a Obereggen : Razzoli torna su un podio di Coppa Europa dopo quasi otto anni, è secondo a Obereggen dietro il croato Rodes Il croato Istok Rodes si aggiudica lo slalom di Coppa Europa di Obereggen rimontando su Giuliano Razzoli, primo a metà gara, contro il sesto posto parziale di Rodes. Alla fine sono solo 18 i centesimi che dividono i due e Razzoli, torna comunque su un podio di Coppa Europa che gli mancava dalla vittoria di Monte Pora nel febbraio ...