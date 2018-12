Schianto in via Ghinaglia | contusioni e danni

Con l'auto centra la rotatoria di viale dello Sport e distrugge lo sfiato del metano. Schianto nella notte : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Ancora un incidente lungo le strade della Riviera. Questa volta è accaduto in viale dello Sport dove un'auto che procedeva in direzione Sud è finita al centro della rotatoria ...

Belluno. Tremendo Schianto sotto la galleria : un morto e due feriti - viabilità in tilt : Impatto violentissimo alle 7 del mattino fra più auto e un camion. La tragedia fra Santo Stefano e Auronzo, in Cadore. L'uomo deceduto sarebbe originario di Sappada.Continua a leggere

Tremendo Schianto sotto la galleria : un morto e due feriti - viabilità in tilt : SANTO STEFANO - Un morto e due feriti . È il tragico bilancio dell'incidente avvenuto stamane, 23 novembre, in galleria Comelico lungo la statale 52 Carnica. Ancora sul posto i...

Bari - Schianto tra due auto al semaforo in via Gentile : grave uno dei conducenti : Sono due le auto rimaste coinvolte nell'incidente avvenuto questa sera a Japigia, all'incrocio fra via Gentile e via Quintavalle. Ad avere la peggio è stato il conducente della Fiat Bravo, trasportato ...