Scaroni e gli obiettivi di Elliott | “abbiamo bisogno che il Milan torni in Champions”

Caro Scaroni - il Milan con gli scudetti sembra la volpe con l'uva : E sei anni senza partecipazione alla Champions League devono essere una crisi d'astinenza troppo lunga per la terza squadra al mondo con più trofei internazionali, chapeau!,. Ci creda presidente ...

Scaroni (Milan) : «Meglio 3 volte in Champions che 1 scudetto» : “Le coppe contano più dei campionati” Paolo Scaroni, manager italiano di lungo corso (anche coinvolto in Tangentopoli, patteggiò una condanna a un anno e 4 mesi), tra le altre cariche ex amministratore Eni e oggi presidente del Milan, si iscrive al partito dei papponisti. E alla Gazzetta dello Sport, con nonchalance, rilascia una dichiarazione che a Napoli porterebbe a una giornata di guerriglia verbale, una delle tante. Scaroni, ...

Milan - Scaroni fa discutere : “Meglio andare sempre in Champions che vincere lo scudetto” : Il presidente del Milan Paolo Scaroni, tifoso rossonero da sempre, ha fatto il punto del momento dei rossoneri in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato dei modelli che il suo club deve seguire, dell’ultima sfortunata uscita contro la Juventus, ma anche di mercato e della panchina di Gennaro Gattuso. Secondo Scaroni, la Juve è la società da seguire in Italia; allo scudetto, però, il numero uno Milanista ...

Milan - Scaroni : 'Meglio tre anni in Champions di uno scudetto - adoro Ibra' : Il presidente rossonero ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: 'Siamo il club italiano con più tifosi nel mondo, vogliamo tornare a livelli economici e sportivi eccellenti. La ...