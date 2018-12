Saving Mr Banks | Il Film Stasera su Rai Due

Programmi TV di stasera - giovedì 20 dicembre 2018. Su Rai2 Tom Hanks e Emma Thompson in «Saving Mr Banks» : Tom Hanks ed Emma Thompson in Saving Mr. Banks Rai1, ore 21.25: Sanremo Giovani – Prima Serata Ventiquattro giovani in gara, due posti prestigiosi accanto ai big del Festival della Canzone Italiana. Arriva Sanremo Giovani: un grande evento musicale in due appuntamenti in prima serata per decretare chi tra i nuovi talenti della musica italiana conquisterà il pass per il palco di Sanremo. A condurre le serate un duo d’eccezione composto da ...