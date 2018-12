Salvini:no aumento Iva ora,né in futuro

: Lacrime, sudore e sangue: questi i contenuti della #manovra finalmente arrivata in commissione al #senato. E ora ci… - SimonaMalpezzi : Lacrime, sudore e sangue: questi i contenuti della #manovra finalmente arrivata in commissione al #senato. E ora ci… - alexbarbera : Macron annuncia l'aumento degli stipendi minimi e la detassazione degli straordinari. Un assist inintenzionale alla… - Lara17334336 : RT @Miti_Vigliero: L’aumento delle accise per il 2020 nella Manovra del Popolo (ma Salvini lo sa?) -

"L'Iva non aumenterà. Non l'abbiamo aumentata quest'anno e non l'aumenteremo nei prossimi anni". Così il vicepremier, a proposito dei contenuti del maxiemendamento sulla Manovra. "Da quando questo governo ha giurato,ci stroncano a reti unificate",dice."Io e Di Maio siamo come Bud Spencer e Terence Hill". Annuncia a breve la nuova sede dell'Agenzia dei beni confiscati alla mafia, a Milano.Riguardo alla riforma della legge Fornero:"Da mesi Boeri rema contro e disinforma. Si dimetta e si candidi alle primarie Pd".(Di giovedì 20 dicembre 2018)