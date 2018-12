Salvini | ' Sono molto contento della Manovra | non è vero che ho ceduto'

Feltri furioso con Salvini : 'Sono inca**ato nero - anche lui fa come il M5S' : Vittorio Feltri non è mai stato tenero nei confronti del Movimento Cinque Stelle. Il suo giudizio nei confronti dei grillini è sempre stato piuttosto tranciante, in senso negativo. Adesso, però, il direttore di Libero se la prende anche con Matteo Salvini. Evidentemente nel ministro dell'Interno riponeva una certa fiducia, tradita però dal più che probabile taglio dei finanziamenti all'editoria. Un'eventualità su cui Feltri si è espresso in ...

Elsa Fornero : "Salvini dovrebbe ringraziare il nostro governo. Non possono ingannare gli italiani per sempre" : "È presto per dire che questa sia una buona manovra". L'ex ministro del Lavoro Elsa Fornero è stata ospite de I Lunatici su Rai Radio 2, il programma di Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Non potevano non chiederle della manovra, visto che l'obiettivo dichiarato è superare la Legge Fornero: "Sembra che quota 100, che ovviamente anticipa l'età pensionabile per molte categorie, si farà per tre anni. Questo vuol ...

Paolo Savona - il retroscena : è bastata una sua parola - così Salvini e Di Maio si sono arresi : ... Salvini e Di Maio hanno mollato la presa lasciando mani libere ai grandi fautori della trattativa con l' Unione europea , il premier Giuseppe Conte , il ministro dell'Economia Giovanni Tria e quello ...

Elisa Isoardi : “Con Matteo Salvini un amore bellissimo - non ci sono problemi tra noi” : “Il nostro è stato un amore veramente bellissimo, puro e reale. Quando si parla di sentimenti e c’è rispetto, non c’è nulla di sbagliato. Anzi, il sentimento credo renda tutto molto umano. Se sto bene? Sì, siamo due adulti. Non ci sono problemi tra noi. Da parte mia c’è grande rispetto e credo anche da parte sua. Il futuro? Vedremo…“. In un’intervista in esclusiva al settimanale Chi, in edicola domani, Elisa ...

Salvini sulla stretta di mano con l'ultrà condannato del Milan : "Lo rifarei - sono un ministro che non va solo in tribuna" : "sono un ministro che non va solo in tribuna. sono andato a Atene con volo low cost Ryanair coi tifosi organizzati del Milan, di cui molte brave persone, magari qualcuno con problemi in passato. L'ho fatto, lo rifarei. Perché il mio obiettivo è risolvere i problemi, se questo mi comporta qualche polemica vado avanti e tiro dritto".Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, tornando sulle polemiche sulla sua presenza alla festa ...

Salvini non rinnega la stretta di mano con l'ultrà condannato del Milan : "Lo rifarei - sono un ministro che non va solo in tribuna" : "sono un ministro che non va solo in tribuna. sono andato a Atene con volo low cost Ryanair coi tifosi organizzati del Milan, di cui molte brave persone, magari qualcuno con problemi in passato. L'ho fatto, lo rifarei. Perché il mio obiettivo è risolvere i problemi, se questo mi comporta qualche polemica vado avanti e tiro dritto".Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, tornando sulle polemiche sulla sua presenza alla festa ...

Mi sono informato solo sulla pagina Facebook di Salvini per una settimana : ... si convincono di essere di fronte a una complicata tattica politica, a un bluff e"in definitiva"a una prova della loro fede. Un esempio è la reazione di Alberto Bagnai, il celebre economista no-euro ...

Matteo Salvini : “Sono d’accordo con il ministro Bussetti - giusto dare meno compiti per le vacanze” : Matteo Salvini, ospite di skuola.net, ha commentato la proposta del ministro dell'Istruzione: "Sono d'accordo con Bussetti che ha invitato i docenti a dare meno compiti per le vacanze: da genitore dico che più compiti dai e con meno impegno si fanno. Io vedo che se a mio figlio gli dai 6 libri da leggere, dice 'che palle'; se glie ne dai 2 lo fa".Continua a leggere

Conte - Salvini e Di Maio si sono accordati sulle coperture della manovra : "Accordo sui numeri e i Contenuti della proposta da mandare a Bruxelles", hanno fatto sapere fonti dell'esecutivo. Il governo corre al riparo e dopo le tensioni degli ultimi giorni tra Lega e M5s tenta di ricompattarsi con un vertice a palazzo Chigi sulla manovra. Una riunione iniziata intorno alle 21 di domenica e finit a tarda notte. Il tentativo in atto era quello di trovare la quadratura sui conti, con il presidente ...

Manovra - il governo : “Ci sono le coperture”. Salvini : “Nessuna tassa sulle nuove auto” : Dal vertice a Palazzo Chigi sulla Manovra, fonti di governo fanno filtrare che le coperture per arrivare al 2,04% di deficit ci sono e i circa tre miliardi mancanti sono stati trovati. Intanto, mentre Luigi Di Maio chiede compattezza e parla di "ore decisive", Matteo Salvini assicura che "non ci sarà nessuna tassa sulle nuove auto".Continua a leggere

Milan - Salvini alla festa della Curva Sud : “Ci sono indagati? Anche io sono indagato. Tifo e violenza cose diverse” : “Vorrei un Milan con più giocatori italiani per dare spazio a tutti quei giovani talentuosi che ci sono in Italia. Non trovo strano che un ministro si trovi alla festa della Curva Sud Milano perché Tifo e violenza sono due cose diverse. Frequento la Curva da quando avevo 14 anni e non ho mai visto personalmente episodi di violenza nella Curva del Milan. La sentenza della Uefa contro il Milan credo sia esagerata, si usano due pesi e due ...

Salvini : "Per l'Ue siamo il governo dell'imprevisto" | Manovra - stasera vertice decisivo : "Niente ecotassa - non è nel contratto" | Di Maio : "Sono ore cruciali" : Il ministro dell'Interno a Roma per "portare a casa un risultato che sarà di esempio anche a tutti gli altri governi e popoli europei".

Salvini : "Per l'Ue siamo il governo dell'imprevisto ma non caleremo le braghe" | Di Maio : "Sono ore cruciali" : Il ministro dell'Interno a Roma per "portare a casa un risultato che sarà di esempio anche a tutti gli altri governi e popoli europei".

Toscana - entro Natale legge contro il dl Salvini. Rossi : “Migranti sono persone e hanno diritto a salute - casa e istruzione” : Una legge regionale per neutralizzare gli effetti del decreto Sicurezza. E’ questa l’idea del Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi che “entro Natale” presenterà in giunta una proposta di legge per tutelare i migranti (regolari e non) dopo l’entrata in vigore del decreto legge che prevede una stretta sull’immigrazione e sulla protezione internazionale dei nuovi sbarcati. Nel testo ad hoc che sarà varato dalla giunta regionale prima delle ...