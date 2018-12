Salvini | ' Milan-Fiorentina? Al massimo puntiamo allo 0-0'

Salvini : nuova agenzia dei beni confiscati a Milano : Salvini: entro la fine dell'inverno a Milano sarà inaugurata la nuova agenzia dei beni confiscati. Avrà più poteri, più personale e più soldi.

Matteo Salvini a Milano : “Niente aumento dell’Iva nè ora nè mai” : La divisa è quella della Polizia di Stato, il passo è da vicepremier. Matteo Salvini in visita a Milano per inaugurare all’Ospedale Fatebenefratelli il nuovo Laboratorio di Genetica Forense della Polizia torna a parlare degli effetti della manovra economica. Con una rassicurazione assai attesa: «Non aumenteremo l’Iva nè nel 2019 nè nei prossimi ann...

Salvini non va al Colle per gli auguri di Natale : "C'è la recita di mia figlia a Milano" : Semplicemente, c'è la recita natalizia di mia figlia, e per nessuna ragione al mondo intendo perderla. E in ogni caso al Quirinale sarò ben rappresentato' .

Capo ultrà Milan - Salvini : "Mai visto prima - se avessi saputo avrei evitato" : 'Era la prima volta che lo incontravo'. Matteo Salvini , intervistato dall'emittente fiorentina Lady Radio, prende le distanze da Luca Lucci, il Capo ultras del Milan con cui si è fatto fare una foto ...

Salvini - Milan-Fiorentina?noi benefici... : ANSA, - FIRENZE, 19 DIC - "Stiamo facendo beneficenza ovunque, quindi penso che al massimo, se ci va bene, al Milan arriva a casa un pareggio". Lo ha detto Matteo Salvini, vicepremier e tifoso ...

Milan - Salvini continua a lanciare frecciate : “stiamo facendo beneficenza…” : “Cosa mi aspetto per Milan-Fiorentina? Stiamo facendo beneficenza ovunque, al massimo un pareggio. Del resto, dopo aver portato mio figlio a vedere lo scempio di Atene… Se fossi un tifoso viola non sarei preoccupato della trasferta a San Siro”. Sono le parole del ministro dell’Interno e vicepremier, Matteo Salvini, intervistato, questa mattina, dall’emittente radiofonica fiorentina Lady Radio. Rispondendo alla ...

Natale - la contro-cerimonia di Salvini : niente Quirinale - resta a Milano : Il capo della Lega ha rivelato: 'C'è la recita di mia figlia, per nessuna ragione al mondo intendo perderla. Ma sul Colle sarò ben rappresentato'. Peccato però che poi il suo ufficio stampa ha fatto ...

Matteo Salvini a gamba tesa sul Milan : “uno scempio - facciamo beneficenza” : Matteo Salvini ha parlato della recente gara pareggiata dal Milan in quel di Bologna contro l’ex di turno Inzaghi “Cosa mio aspetto per Milan-Fiorentina? Stiamo facendo beneficenza ovunque, al massimo un pareggio. Del resto, dopo aver portato mio figlio a vedere lo scempio di Atene… Se fossi un tifoso viola non sarei preoccupato della trasferta a San Siro”. Lo ha detto il ministro dell’Interno e vicepremier, ...

Salvini non rinnega la foto col capo ultrà del Milan : “non mi occupo del passato” : Matteo Salvini non sembra scosso dalla questione relativa al capo ultrà dalla Curva Sud del Milan che tanto sta facendo discutere Il vicepremier Matteo Salvini ha presenziato alla festa organizzata dalla Curva Sud del Milan, stringendo la mano anche ad un ultras condannato per spaccio di droga negli scorsi anni. Un gesto quello del Ministro dell’Interno che ha fatto molto discutere, sollevando un vero e proprio polverone. Adesso ...

Salvini ha replicato alle polemiche dopo la foto con il capo ultrà milanista : "Sono un ministro che non va solo in tribuna. Sono andato a Atene con un volo low cost Ryanair con i tifosi organizzati del Milan, di cui molte brave persone, magari qualcuno con problemi in passato. L'ho fatto, lo rifarei. Perché il mio obiettivo è risolvere i problemi, se questo mi comporta qualche polemica vado avanti e tiro dritto": con queste parole il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha replicato ...

Salvini : tra ultras del Milan molte brave persone - ci riandrei : Sorbolo, Parma,, 18 dic., askanews, - 'Sono un ministro che non va solo in tribuna. Sono andato a Atene con low cost Ryanair coi tifosi organizzati del Milan, di cui molte brave persone, magari ...

Salvini sulla stretta di mano con l'ultrà condannato del Milan : "Lo rifarei - sono un ministro che non va solo in tribuna" : "sono un ministro che non va solo in tribuna. sono andato a Atene con volo low cost Ryanair coi tifosi organizzati del Milan, di cui molte brave persone, magari qualcuno con problemi in passato. L'ho fatto, lo rifarei. Perché il mio obiettivo è risolvere i problemi, se questo mi comporta qualche polemica vado avanti e tiro dritto".Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, tornando sulle polemiche sulla sua presenza alla festa ...

