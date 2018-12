meteoweb.eu

: Salute: buche sotto accusa, a Roma boom di mal di schiena da microtraumi - GoSalute : Salute: buche sotto accusa, a Roma boom di mal di schiena da microtraumi - samina53094662 : @curorenzi @matteoricci @matteorenzi In 50 anni la buca è diventata un bucone. In tutto questo tempo, volendo si po… -

(Di giovedì 20 dicembre 2018) E’ difficile trovare un adulto che non abbia fatto i conti con il mal di. Ma “se ladegli italiani non è messa bene, quella deini ha un problema in più“. A spiegarlo all’AdnKronosè Alessandro Napoli, medico del Dipartimento di Scienze radiologiche, oncologiche e anatomopatologiche dell’Università Sapienza di, che chiama in causa le. Tornate protagoniste sui giornali, dopo l’annunciato intervento dell’esercito per coprirle, lenon sono legate solo agli incidenti stradali. “La vita sedentaria è un fattore predisponente all’ernia del disco, soprattutto in zona lombo sacrale, ma ultimamente la presenza dellenelle strade ha aumentato la sintomatologia e la fuoriuscita dell’ernia, con sciatalgia e dolore“, dice Napoli. Insomma, gli spostamenti quotidiani e lo slalom tra ...